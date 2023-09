Citigroup lança serviço de token digital para clientes institucionais

O Citigroup lançou um novo serviço de token naquele que é o mais recente empreendimento do banco no espaço de ativos digitais.

Citi Token Services é um serviço de gerenciamento de caixa e financiamento comercial baseado em blockchain e contratos inteligentes para clientes institucionais.

De acordo com detalhes divulgados em um comunicado à imprensa, o serviço fornecerá uma solução que converterá os depósitos dos clientes em tokens digitais, permitindo a transferência instantânea de fundos em todo o mundo. O Citi depende de um blockchain privado interno para o serviço, e os clientes não serão obrigados a configurar carteiras digitais. Pelo contrário, a solução estará ligada aos sistemas existentes do banco.

Transações bancárias em tempo real para clientes

A integração de depósitos tokenizados fará com que os clientes do gestor de ativos de US$ 1,72 trilhão se beneficiem de uma solução automatizada de financiamento comercial que oferece pagamentos e liquidez transfronteiriços 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Citi Token Services é uma unidade do departamento de Treasury and Trade Solutions (TTS) do gigante do banco de investimento.

Shahmir Khaliq, chefe global de serviços do Citigroup, disse em comunicado:

“O desenvolvimento do Citi Token Services faz parte de nossa jornada para fornecer serviços bancários de transação de próxima geração, em tempo real e sempre ativos, aos nossos clientes institucionais. Este desenvolvimento anda de mãos dadas com o nosso trabalho líder na indústria na Rede de Responsabilidade Regulamentada para criar soluções interoperáveis de ativos digitais numa base multibancária.”

De acordo com o comunicado de imprensa, o Citi Token Services surge após uma colaboração entre a empresa, uma autoridade de canal e a fornecedora líder de carga marítima Maersk. A ideia é trazer transações mais rápidas baseadas em blockchain para o ecossistema de financiamento comercial. Com a plataforma, os clientes poderão aceder a pagamentos instantâneos, melhorando significativamente os atrasos de liquidação que caracterizam as transferências transfronteiriças legadas.

A mais recente solução do Citigroup surge no seguimento da participação da empresa num programa piloto que envolveu o Federal Reserve Bank de Nova Iorque e vários bancos globais. A prova de conceito da “Rede de Responsabilidade Regulada” viu os principais bancos lançarem depósitos tokenizados que foram liquidados através do banco central.

Em junho de 2022, o Citi anunciou uma parceria com a Metaco numa proposta para desenvolver uma solução de custódia de ativos digitais para clientes institucionais. Em junho deste ano, a empresa de blockchain Ripple adquiriu a Metaco por US$ 250 milhões, levando o Citi a reconsiderar sua colaboração com o provedor de custódia.

