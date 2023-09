Faltam sete meses para o halving do Bitcoin, mas será algo otimista?

À medida que fechamos a página sobre o verão e entramos no quarto trimestre, há algo crescendo cada vez mais no horizonte: o halving do Bitcoin. A quarta iteração do tão discutido corte de oferta do Bitcoin está programada para ocorrer em abril de 2024.

Qual é a metade?

A redução pela metade fará com que o subsídio do bloco seja cortado pela metade, de 6,25 para 3,125 Bitcoin. O subsídio em bloco é parte integrante da estrutura de incentivos em torno do Bitcoin, e os mineradores dependem dele para serem pagos por seu “voluntariado” na manutenção do blockchain. Ele é pré-programado para ser dividido ao meio a cada 210 mil blocos, o que coincide aproximadamente com intervalos de quatro anos.

Dessa forma, a taxa de inflação do Bitcoin será reduzida pela metade – assim como aconteceu no passado, com a primeira, a segunda e a terceira redução pela metade ocorrendo em 2012, 2014 e 2020, respectivamente.

Outra maneira de ver isso é que a oferta de novos Bitcoins no mercado diminui em intervalos a cada quatro anos. Com um fornecimento limitado de 21 milhões de Bitcoins, a redução final ocorrerá em 2140, quando o subsídio cairá para zero e as taxas de transação por si só sustentarão a rede.

Isso significa que, apesar do Bitcoin ter sido lançado há apenas 15 anos, e ainda faltarem 117 anos para que o limite final de fornecimento seja atingido, a grande maioria dos Bitcoins que existirão já está em circulação. 93%, para ser exato.

É uma alta para o Bitcoin?

Indiscutivelmente, um dos tópicos mais discutidos na criptografia é o efeito da redução do Bitcoin pela metade no preço. Isto não é surpreendente por duas razões. A primeira é que, como nos diz a economia 101, o preço equivale à oferta e à procura; se a oferta estiver caindo, o preço deverá subir.

A segunda razão é o gráfico abaixo. Nas metades anteriores, o preço do Bitcoin subiu logo após cada vez (observe a escala logarítmica).

No entanto, há razões para ser prudente aqui. Mencionamos a economia 101 anteriormente, mas agora é hora de pular para as estatísticas 101. O Bitcoin sofreu apenas três reduções pela metade, o que é um tamanho de amostra muito pequeno para tirar conclusões concretas.

Reforçando esta noção é que, na verdade, o tamanho da amostra pode ser ainda menor. A primeira redução pela metade ocorreu em 2012, quando o Bitcoin ainda era uma quantidade desconhecida fora dos nichos da Internet. Mesmo a segunda metade, que ocorreu em 2016, viu o Bitcoin ser negociado com liquidez muito baixa.

Nos últimos anos, o mercado criptográfico transformou-se completamente, com a classe de ativos emergindo das sombras para o mainstream. Isso precisa ser mantido em mente ao aproveitar as tendências de anos passados. O desempenho passado nunca garante resultados futuros, mas isso é especialmente verdadeiro quando se fala sobre Bitcoin, que entrou em cena mais rápido do que qualquer ativo anterior.

Mesmo a redução para metade de 2020, talvez a primeira em que o Bitcoin poderia ser considerado uma classe de activos genuína, ocorreu durante o cisne negro de todos os cisnes negros, uma pandemia global de escala sem precedentes na era moderna. Ocorreu no meio de uma bonança de impressão de dinheiro e de aumentos agressivos no preço dos activos de risco em todos os níveis.

Isso nos leva muito bem ao nosso próximo ponto. Talvez a maior razão pela qual se deva ter cuidado ao avaliar o efeito das reduções do Bitcoin para metade é que estes cortes na oferta coincidiram notavelmente bem com os ciclos de liquidez globais.

O próximo gráfico da Fidelity demonstra isso bem. Como podemos ter certeza de que são as reduções pela metade que afetam o preço do Bitcoin quando elas se alinham tão bem com os ciclos de liquidez? É apenas uma feliz coincidência?

Enfatizamos um ponto semelhante quando se falou de um “superciclo” durante a pandemia. Não devemos esquecer que o Bitcoin só foi lançado em 2009, com o bloco génese extraído dois meses antes de o mercado de ações atingir o seu ponto mais baixo em março do mesmo ano.

Depois disso, veio um mercado altista de escala histórica e longevidade, com taxas de juros próximas de zero e um ambiente perfeito para ativos de risco. O Bitcoin nunca havia experimentado um mercado em baixa na economia em geral, o que significa que não tínhamos ideia de como ele seria negociado quando esse dia chegasse. Em 2022, descobrimos.

Tudo isso não quer dizer que a redução pela metade do Bitcoin não tenha efeito sobre o preço do Bitcoin. O limite de fornecimento e o cronograma pré-determinado para o lançamento do novo Bitcoin são vitais para os fundamentos do Bitcoin. É o que permite analisá-lo através de um quadro macroeconómico, em comparação com o ouro, e o que o torna tão intrigante de estudar.

Pode muito bem ser uma coincidência que as reduções para metade tenham se alinhado com os ciclos de liquidez globais. A questão é que, como não tínhamos informações sobre o desempenho do Bitcoin em um ambiente monetário restrito antes dos últimos dezoito meses, simplesmente não temos certeza.

A libertação de nova oferta ainda está a ser cortada e, embora alguns possam argumentar que foi precificada, este é realmente um activo novo como nunca vimos antes e, portanto, também não podemos argumentar este ponto com certeza.

Esta é apenas uma advertência de que, a partir do ano de 2023, não temos informações suficientes para concluir, de uma forma ou de outra, se as reduções para metade irão provocar aumentos de preços. Afinal, as pessoas e, portanto, os mercados, podem ser emocionais.

Mas o tempo dirá.

