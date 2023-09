Feche os olhos e volte a abril de 2023 por um momento – todo o inferno parece estar desabando no espaço criptográfico e seus investidores estão lutando para proteger seu dinheiro suado.

Mas há um grupo entre eles com o maior sorriso no rosto. No fundo, você sabe que é o grupo que investiu no PEPE – uma moeda meme que desafiou a tendência mais ampla e subiu mais de 250%.

Agora abra os olhos e volte para a realidade que você perdeu naquela oportunidade!

Mas não vamos esfregar isso na sua cara e nos concentrar nas boas notícias de que o mercado de memes acaba de dar as boas-vindas a um novo membro na família com potencial de grande vantagem nos próximos meses.

É chamado de Memeinator. Sim, você entendeu direito – mais ou menos como um Terminator, só que mais legal e com potencial para você ganhar dinheiro.

Uma breve introdução ao Memeinator

As moedas meme podem certamente ser investimentos lucrativos, mas também estão sujeitas a mais golpes – um incômodo que o Memeinator deseja consertar para sempre.

O projeto utiliza blockchain e inteligência artificial para examinar a Internet e procurar uma série de moedas fracas que possa devorar em sua jornada para dominar o espaço das moedas meme.

E aí está a sua primeira palavra-chave que justifica um investimento: IA.

Statista prevê que o mercado de inteligência artificial crescerá cerca de dez vezes até ao final desta década – e que o crescimento explosivo provavelmente não beneficiará apenas gigantes como a Microsoft e a Nvidia. Participantes como o Memeinator poderiam lucrar com isso da mesma forma.

Memeinator está programado para lançar sua pré-venda no dia 27 de setembro. Para mais detalhes, acesse o site aqui.

A pré-venda do Memeinator (MMTR) está chegando

Espera-se que o Memeinator ou “MMTR” saia por US$ 0,01 no início da pré-venda e US$ 0,0485 no final dela. Isso se traduz em um retorno sobre o investimento de cair o queixo de 132% logo de cara.

Assim que a pré-venda for concluída, a equipe por trás do MMTR planeja listá-lo nas notáveis exchanges de criptomoedas, que historicamente serviram para muitas moedas como um catalisador significativo para uma maior valorização dos preços.

Em suma, é inteiramente uma questão de demanda. Quanto mais houver, maior será a probabilidade de continuação da alta. Para tanto, vale ressaltar aqui que o Memeinator já atraiu milhares de inscritos – ou em outras palavras – o quadro da demanda já parece bastante colorido e o projeto tem planos de marketing e branding agressivos para ampliar ainda mais seu público também.

Observe que o MMTR está bem no centro do mercado de moedas meme, que não valia nada em 2020, US$ 20 bilhões em 2022 e US$ 36 bilhões no mês passado. Esse é o tipo de crescimento rápido do qual o Memeinator está posicionado para se beneficiar.

Visite o site para obter mais informações sobre o projeto que visa destruir as moedas meme mais fracas e, finalmente, atingir um valor de mercado de US$ 1,0 bilhão.

O MMTR está de alguma forma relacionado ao Bitcoin?

Meme ou não, o MMTR é uma criptomoeda em sua essência, o que significa que pode se beneficiar se o termômetro – o Bitcoin se recuperar nos próximos meses.

Essa correlação potencial torna tudo ainda mais interessante, considerando que há uma série de ventos favoráveis que podem em breve desbloquear a próxima etapa do BTC. No início desta semana, o analista de criptografia Trader Tardigrade disse que a maior criptomoeda do mundo está prestes a custar US$ 46.000 – um aumento colossal de 80% a partir daqui.

Apesar dos contínuos acessos de raiva da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, muitos esperam que a reguladora acabe dando luz verde para um ETF Spot Bitcoin. Até Jay Clayton – seu ex-presidente concordou recentemente em uma entrevista que uma aprovação era inevitável.

Isso é significativo porque um fundo de índice negociado em bolsa provavelmente atrairá capital institucional para o Bitcoin, o que pode exercer pressão positiva sobre o seu preço. E, por último, mas não menos importante, há o Federal Reserve, que está prestes a anunciar que encerrou o aumento das taxas de juros – um evento que, esperançosamente, aumentará o interesse em ativos mais arriscados, como criptomoedas em geral e talvez o Memeinator em particular.

Clique aqui se desejar se aprofundar no Memeinator (MMTR).

