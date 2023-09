Previsão de preço LINK: Chainlink tem uma posição de destaque em tokenização

O preço do Chainlink (LINK) se recuperou na segunda-feira, com os investidores comprando a queda e aplaudindo as recentes notícias do ecossistema. A moeda disparou para US$ 6,63, o nível mais alto desde 17 de agosto. Ele saltou mais de 15% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Líder em tokenização

Copy link to section

Chainlink é o maior oráculo da indústria blockchain. Sua principal função é conectar dados off-chain ao ambiente on-chain. Como resultado, a rede alimenta algumas das maiores redes do setor, como Uniswap e Aave.

A Chainlink também está desempenhando um papel importante na indústria de tokenização, que os investidores acreditam que continuará a crescer nos próximos anos. Muitas grandes empresas já começaram a abraçar o setor.

Por exemplo, escrevi recentemente que a Bolsa de Valores de Londres (LSE) estava a considerar mudar-se para a indústria. Seu objetivo é usar a tokenização para entregar seus produtos e serviços a um grupo mais amplo de pessoas.

Save

Na semana passada, o ANZ, um dos maiores bancos da Austrália, concluiu sua primeira transação com ativos tokenizados. Ele usou o Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain (CCIP) da Chainlink e seu stablecoin A$DC.

Em uma declaração separada sobre X, a Chainlink disse que a Deposit Trust & Clearing Corporation (DTCC) também estava considerando usar o CCIP para desbloquear a interoperabilidade de ativos tokenizados. A DTCC é um importante player em finanças que movimenta mais de US$ 2 quatrilhões todos os anos.

The Depository Trust & Clearing Corporation, the world’s largest securities settlement system processing $2+ quadrillion annually, is exploring Chainlink #CCIP to unlock tokenized asset interoperability.@The_DTCC’s Stephen Prosperi on the collaboration: https://t.co/DyqUc0miFH — Chainlink (@chainlink) September 15, 2023

A Chainlink também está trabalhando com a Swift, uma organização líder que movimenta bilhões de dólares todos os dias. Em uma declaração recente, Swift disse que trabalhar com a Chainlink e vários bancos demonstrou que ela pode fornecer um único ponto de acesso a múltiplas redes usando a infraestrutura existente.

Portanto, os analistas acreditam que a Chainlink tem potencial para se tornar um player líder em finanças e tokenização. Isso significa que ele pode sobreviver mesmo enquanto outros setores do blockchain, como os NFTs, recuam.

Previsão de preço do elo de corrente

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que o preço do LINK formou um padrão de fundo duplo em US$ 5,73 este mês. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais de alta mais precisos do mercado. Agora ele ultrapassou o nível de resistência principal de US$ 6,45, o decote desse padrão de fundo duplo.

A moeda também movimentou acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) apontou para cima. Portanto, o preço do Chainlink provavelmente continuará subindo nos próximos dias, já que os compradores visam a resistência principal em US$ 7,91, o nível mais alto em 10 de agosto.

Save