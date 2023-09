Caros fanboys do SCHD ETF: comprem ações DGRO e VIG também

O Schwab US Dividend Equity (SCHD) é um dos ETFs focados em dividendos mais populares entre os fundos de renda e dividendos. O fundo é apreciado por seu histórico de 11 anos de crescimento de dividendos. Ele também tem um rendimento de dividendos de 3,53%, superior ao de outros fundos populares, como o SPDR S&P 500 (SPY) e o ETF Invesco QQQ.

SCHD é um ótimo ETF

Como já escrevi, o Schwab US Dividend Equity é um grande fundo, composto por algumas das maiores empresas de primeira linha dos EUA. As maiores empresas do fundo são Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot e Chevron. Outras empresas do fundo são Pepsico, Merck e Coca-Cola.

Todas estas são empresas de alta qualidade que têm um longo histórico de aumento dos pagamentos aos investidores. Mais importante ainda, ao contrário do SPY, que está voltado para a indústria de tecnologia, o SCHD é mais amplo. Indústrias, saúde, finanças, bens de consumo básicos e tecnologia da informação representam mais de 10% do portfólio.

O maior desafio para a Schwab US Dividend Equity é que não possui empresas de grande crescimento. Como tal, o fundo perdeu alguns dos maiores temas do mercado nos últimos anos. Por exemplo, tal como Warren Buffett, perdeu tendências importantes como veículos eléctricos (Tesla), streaming (Netflix), inteligência artificial (Nvidia) e computação em nuvem (Microsoft).

Outro desafio é que não investiu em algumas das principais empresas que proporcionam maior retorno. Por exemplo, não está presente em parcerias energéticas como Enterprise Product Partners (EPD) e Energy Transfer (ET). A energia representa apenas 8% do fundo. Além disso, não possui investimentos em REITs.

DGRO e VIG também são ótimos fundos

ETFs SCHD x DGRO x VIG

Acredito que os investidores do SCHD também deveriam considerar diversificar as suas carteiras com ETFs de crescimento de qualidade. iShares Core Dividend Growth (DGRO) e Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) são algumas das melhores alternativas.

Os dois são fundos de alta liquidez, com mais de US$ 23 bilhões e US$ 66 bilhões, respectivamente. Além disso, são fundos baratos com índice de despesas de 0,06% e 0,08%, respectivamente.

O facto mais importante sobre estes dois fundos é que, tal como o SCHD, investiram em empresas de qualidade com um histórico de crescimento de dividendos. As principais empresas da DGRO são Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson e Apple.

O VIG está mais voltado para empresas de tecnologia, que respondem por 22% do fundo. Suas maiores empresas são Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth e Visa. Portanto, investir em SCHD, VIG e DGRO proporcionará ao seu fundo um equilíbrio entre crescimento, valor e receita.

Além desses fundos, recomendo também a alocação de alguns fundos para outros ETFs de chamadas cobertos. Precisamente, adoro ter o JPMorgan Equity Premium (JEPI) e o JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

