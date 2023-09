A cruz dourada do índice do dólar americano (DXY) aponta para mais alta

A recuperação dos preços do índice do dólar americano (DXY) continuou este mês, à medida que os investidores reagiram às decisões sobre taxas de juros tomadas por vários bancos centrais. O índice subiu para uma alta de vários meses de US$ 105,72, ~6,28% acima do nível mais baixo deste ano.

Reserva Federal Hawkista

O índice do dólar americano reagiu a diversas decisões de taxas e números económicos. Dados publicados na semana passada revelaram que a inflação ao consumidor (IPC) dos EUA estava a aumentar. Passou de 3,2% em julho para 3,7%.

Como resultado, a Reserva Federal decidiu fazer uma pausa agressiva na quarta-feira. Deixou as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Mais importante ainda, o Fed deu a entender que proporcionará outro aumento de 0,25% nas taxas ainda este ano.

A decisão da Fed divergiu da do Banco Central Europeu (BCE), que decidiu aumentar as taxas de juro em 0,25% na semana passada. A maioria dos analistas considerou a subida do BCE mais pacífica, uma vez que Lagarde apontou para uma pausa.

Entretanto, o Banco de Inglaterra (BoE) e o Banco Nacional Suíço (SNB) decidiram manter as taxas inalteradas. A maioria dos economistas esperava que os dois bancos aumentassem as taxas em mais 0,25%, uma vez que a inflação permanece num nível elevado no Reino Unido e na Suíça.

O próximo catalisador chave que irá movimentar o índice do dólar americano será a próxima decisão do Banco do Japão (BoJ) marcada para sexta-feira. O veredicto do BoJ é crucial, uma vez que o iene japonês é uma parte importante do DXY.

Como escrevi aqui , os economistas esperam que o BoJ deixe as taxas de juro inalteradas em -0,10%. O que não está claro é a estratégia do banco para salvar a queda do iene. O par USD/JPY saltou para o ponto mais alto desde novembro de 2022. Está alguns pontos abaixo do seu máximo histórico de 151,90.

Previsão do índice do dólar americano

O gráfico diário mostra que o índice DXY tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Neste período, o índice testou novamente o nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Também está se aproximando da importante resistência de US$ 105,90, a maior oscilação em 8 de maio.

O índice do dólar americano também está prestes a formar um padrão de cruz dourada. Na análise da ação do preço, este é um dos sinais de alta mais importantes. Portanto, um movimento acima da resistência em US$ 105,90 fará com que ela suba para o ponto de retração Fibonacci de 50% em

