Previsão do USD/JPY: formação de cunha ascendente antes das decisões do Fed e do BoJ

A taxa de câmbio USD/JPY continuou a sua tendência ascendente antes da próxima decisão sobre a taxa de juro do Banco do Japão (BoJ) e da Reserva Federal. O par subiu para uma máxima de 147,67, o nível mais alto desde novembro do ano passado.

Decisões do BoJ e do Fed

A taxa de câmbio USD/JPY será a moeda a ser observada na próxima semana, já que o Fed e o BoJ deverão entregar suas decisões na quarta e sexta-feira, respectivamente. Estas serão decisões importantes devido ao estado atual do mercado.

O índice do dólar americano (DXY) subiu para o nível mais alto em cinco meses, enquanto o petróleo bruto subiu para o máximo acumulado no ano de US$ 93. Os analistas acreditam que o petróleo poderá saltar para mais de US$ 100 nos próximos meses.

Dados publicados esta semana mostraram que a inflação americana permaneceu num nível elevado em agosto. A inflação global saltou para 3,7% em julho, enquanto o núcleo do IPC caiu para 4,3%. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo dispararam em agosto.

Entretanto, os trabalhadores do UAW iniciaram uma greve que poderá aumentar os preços dos automóveis e desacelerar a economia. Portanto, há uma probabilidade de que o Fed decida fazer uma pausa agressiva.

Entretanto, o Banco do Japão está a lidar com a queda do iene. A moeda despencou mais de 30% em relação ao seu nível mais baixo durante a pandemia. Embora um iene mais fraco ajude os seus exportadores, prejudica as empresas que lidam com importações, como os retalhistas.

O BoJ tomou medidas para limitar a queda do iene japonês. Por exemplo, decidiu ajustar a sua curva de rendimentos na última reunião. Portanto, com a inflação do Japão ainda acima de 2%, o banco poderá decidir realizar a sua primeira subida das taxas de juro em anos.

Análise técnica USD/JPY

A taxa de câmbio USD/JPY tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Neste período, o par permaneceu teimosamente acima da média móvel de 50 dias. O par também formou um padrão de cunha ascendente, que mostrei em vermelho. Além disso, o MACD formou o que parece ser uma divergência de baixa.

Portanto, o par provavelmente terá um rompimento de baixa na próxima semana, uma vez que a cunha está se aproximando do seu nível de confluência. Se isso acontecer, o próximo nível a observar será o 145.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.