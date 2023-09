O Bitcoin está de volta abaixo de US$ 27.000 hoje, depois que o Federal Reserve dos EUA não aumentar as taxas de juros, mas reiterar a narrativa de “maior por mais tempo”.

Robert Kiyosaki está otimista em relação ao Bitcoin

Curiosamente, porém, Robert Kiyosaki – o conhecido autor de Pai Rico, Pai Pobre, vê a fraqueza recente como uma oportunidade de ganhar exposição à maior criptomoeda do mundo.

Ouro, prata, bitcoin são pechinchas hoje… mas não amanhã. A América está falida. Compre GSBC hoje antes de ações, títulos e imóveis.

Foi relatado anteriormente que Kiyosaki chamou a criptomoeda de futuro do dinheiro e as moedas fiduciárias de “dinheiro falso”.

No início desta semana, um analista de criptografia pseudônimo – PlanB or 100trillionUSD também reiterou sua previsão de que o Bitcoin valeria US$ 100.000 em 2025. Eventualmente, ele até vê seu preço atingindo US$ 1,0 milhão, como a fundadora e diretora executiva da Ark Invest – Cathie Wood.

Tais previsões, por mais pomposas que sejam, são significativas, já que o BTC é um termômetro. A direção que ele toma geralmente é a direção que todo o espaço criptográfico segue. Portanto, se realmente subir tão acentuadamente nos próximos meses e anos, o mercado de criptomoedas em geral provavelmente também se beneficiará.

E isso não inclui apenas as moedas mais antigas ou mais estabelecidas – moedas novas, como Shiba Memu, também poderiam participar desse rali.

Bem-vindo ao Shiba Memu – uma potência de marketing

Shiba Memu quer que você pense nisso como uma centena de agências de marketing reunidas em uma.

Por que? Porque aproveita as maravilhas da inteligência artificial para criar e promover conteúdo na internet. E isso não se limita apenas à autopromoção, mas também é adaptável a uma série de outras aplicações.

Fale sobre máxima produtividade e eficiência, hein?

Shiba Memu é ainda mais atraente porque não se trata apenas de utilidade, mas também de investimento. Sua moeda meme nativa – o “SHMU” está atualmente em pré-venda e você pode mantê-la na esperança de obter grandes retornos.

Lembre-se de que as moedas de meme eram um mercado que não valia nada no início da pandemia, mas valiam cerca de $20 bilhões em 2022. Essencialmente, esse é o tipo de crescimento do qual você poderia se beneficiar ao investir na moeda Shiba Memu.

Que ventos favoráveis no curto prazo poderiam ajudar a moeda SHMU?

A Shiba Memu ainda não encontrou seu caminho para uma exchange de criptomoedas proeminente. Vale a pena mencionar isso aqui, porque uma listagem geralmente tende a impulsionar a demanda e, em última instância, aumentar o preço.

Então, isso é um catalisador que pode se traduzir em valorização de preços no curto prazo.

Mas isso não significa que o cenário de demanda seja uma incógnita no momento da redação. O SHMU já arrecadou impressionantes $3,1 milhões na pré-venda, o que indica um interesse sólido na moeda de meme habilitada para inteligência artificial.

Shiba Memu também está programado para apresentar um painel de IA até o final de 2023, o que também deverá ser um vento favorável no curto prazo.

Até então, o que é interessante é que o preço de um SHMU aumenta uma vez a cada 24 horas. Por exemplo, atualmente vale US$ 0,0286, com o próximo aumento de preço esperado em menos de duas horas a partir de agora.

Shiba Memu (SHMU) pode se beneficiar do rápido crescimento em IA

Por fim, o Shiba Memu é uma aposta na inteligência artificial – uma inovação que se espera que direcione os mercados financeiros nos próximos meses e anos.

Ainda esta semana, Savita Subramanian, analista do Bank of America, aumentou seu preço-alvo de final de ano no índice de referência S&P 500, citando que a IA impulsionará o crescimento dos lucros no futuro.

Em suma, a inteligência artificial representa atualmente um mercado de cerca de 200 mil milhões de dólares e espera-se que dispare para quase 2,0 biliões de dólares até ao final desta década. Novamente, esse é o tipo de crescimento que você provavelmente terá uma chance se estiver exposto ao SHMU.

Como é evidente, há muitos fatores que, juntos, podem contribuir para desbloquear uma vantagem significativa no preço de uma moeda nativa Shiba Memu. E qual é o melhor momento para colocar seu dinheiro em um investimento em criptografia que deverá render grandes retornos do que quando está em pré-venda?

Clique aqui se quiser saber mais sobre Shiba Memu ou a moeda SHMU.

