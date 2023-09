Decisão do Fed: as ações dos EUA estão precificadas para a perfeição?

O S&P 500 está em alta neste momento, depois que o Federal Reserve dos EUA disse que deixaria as taxas de juros inalteradas este mês.

O Bank of America elevou hoje sua meta para o S&P 500

O banco central sinalizou, porém, que provavelmente aumentará mais uma vez antes do final deste ano.

Ainda assim, Savita Subramanian – analista do Bank of America espera que a amplitude do mercado melhore no futuro. Ela elevou hoje sua meta de final de ano no índice S&P 500 para 4.600, o que sugere outra alta de 4,0% a partir daqui.

A recessão evitada diz o economista de consenso… a mensagem líquida dos nossos cinco indicadores-alvo é otimista.

O índice de referência era estimado em torno do nível 4.590 no final de Julho, mas tem oscilado desde então devido ao aumento dos preços do petróleo e aos receios de fraqueza na economia global.

O Fed provavelmente cortará as taxas apenas duas vezes em 2024

Na quinta-feira, o gráfico de pontos sinalizou dois cortes nas taxas no próximo ano, contra quatro projetados em junho, o que reforçou a alta para uma narrativa mais longa. Você pode assistir à conferência de imprensa do presidente Jerome Powell aqui.

Mas Subramanian, do BofA Securities, está convencido de que a inteligência artificial melhorará materialmente a produtividade, o que impulsionará o crescimento dos lucros no futuro. Sua nota de pesquisa diz:

Produtividade, eficiência, menor intensidade de trabalho A IA faz parte disto, tal como a automatização, o dimensionamento correto dos incentivos laborais e salariais… a produtividade provavelmente reduziria o prémio de risco das ações.

Na semana passada, o Bureau of Labor Statistics disse que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 0,6% no mês em agosto, contra 0,5% esperado e 0,2% em julho (fonte). O S&P 500 está atualmente em alta de mais de 15% no acumulado do ano.

