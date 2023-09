O caso do Bitcoin (BTC), apesar da queda de aproximadamente 61%

O preço do Bitcoin (BTC) passou por uma fase difícil nos últimos dois anos. Depois de atingir um pico perto de US$ 68.000 em 2022, o Bitcoin despencou ~61%, para os atuais ~$26.000. Outras criptomoedas como Avalanche, Solana e Algorand tiveram desempenho pior. Ainda assim, ainda é possível defender o investimento em Bitcoin em 2023.

Bitcoin enfrentou ventos contrários

Copy link to section

O preço do Bitcoin tem sido um mau investimento para as pessoas que o compraram no seu nível mais alto. No entanto, tem sido um grande trunfo para as pessoas que investiram nele desde a sua criação em 2009. O Bitcoin subiu mais de 8.000% desde dezembro de 2014, enquanto o S&P 500 e o ouro subiram ~108% e ~65%, respetivamente.

O Bitcoin enfrentou vários ventos contrários ao longo dos anos. Primeiro, houve o conhecido colapso da Mt.Gox, a então principal exchange de criptomoedas . Também sobreviveu a outros colapsos conhecidos, como FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital e Three Arrows Capital.

Em segundo lugar, o Bitcoin também enfrentou desafios regulatórios. A China proibiu o Bitcoin e outras criptomoedas. Nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC) também abriu vários processos judiciais desafiando os principais intervenientes do setor.

Save

Mais recentemente, a agência entrou com ações judiciais contra a Binance e a Coinbase. Ele também resistiu aos movimentos para tornar o Bitcoin popular, aceitando ETFs à vista. Esses fundos levariam a mais investimentos por parte de grandes investidores institucionais.

Terceiro, e mais importante, o Bitcoin está enfrentando o desafio das altas taxas de juros. A Reserva Federal já realizou numerosos aumentos de taxas, empurrando as taxas para o nível mais alto em mais de duas décadas.

O caso do Bitcoin

Copy link to section

Apesar dos desafios recentes, ainda há motivos para investir em Bitcoin para investidores de longo prazo.

Primeiro, os detentores de Bitcoin de longo prazo ainda estão otimistas em relação à moeda. Os dados da rede mostram que esses detentores possuem mais de 14,6 milhões de Bitcoins, representando mais de 75% da oferta. Isto significa que a maior parte da flutuação recente foi causada por detentores minoritários.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

Em segundo lugar, o Bitcoin já resistiu a tantas tempestades na última década, mesmo sem grandes investidores institucionais. Conforme mencionado, ele sobreviveu a colapsos como Mt.Gox, FTX e Terra. Também prosperou durante a pandemia de Covid-19, o maior evento do cisne negro dos tempos modernos.

Terceiro, e mais importante, o Bitcoin parece estar indo bem no ambiente de altas taxas de juros em que nos encontramos. As taxas já saltaram de zero, onde estiveram por mais de uma década, para 5,5%. E a Reserva Federal acredita que atingirão um pico de 5,75%.

https://www.youtube.com/watch?v=RSWwWICgt5E

As taxas não eram tão altas há mais de 20 anos. Como resultado, os rendimentos dos fundos do mercado monetário subiram para quase 6%, tornando o numerário bastante atraente. Apesar disso, o Bitcoin já saltou do mínimo do ano passado de US$ 15.000 para mais de US$ 26.000.

Mais importante ainda, o Bitcoin ainda está avaliado em mais de US$ 565 bilhões. Se fosse uma empresa, o valor de mercado do Bitcoin a classificaria como a décima maior empresa do mundo. Seria maior que Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon e TSMC.

Para ser claro, o Bitcoin ainda é um investimento arriscado, como vimos com a sua volatilidade histórica. No entanto, o BTC superou as expectativas de muitas pessoas na última década. E o mais importante, o Bitcoin ainda não chegou a zero, como muitos investidores conhecidos como Charlie Munger e Warren Buffett previram há alguns anos.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.