O índice Nasdaq 100 está por um fio: pode cair para US$ 13.825 em breve

O índice Nasdaq 100 está por um fio, à medida que os riscos para o mercado continuam a aumentar. O índice de alta tecnologia recuou para um mínimo de US$ 14.621 na segunda-feira, o nível mais baixo desde 25 de agosto. Caiu mais de 7% em relação ao ponto mais alto deste ano.

Riscos na perspectiva da nuvem

O índice Nasdaq 100 tem estado sob intensa pressão nas últimas semanas, à medida que os riscos para o mercado aumentam. Primeiro, existem riscos elevados de inflação à medida que o preço do petróleo bruto aumenta. O Brent atingiu a máxima acumulada no ano, de US$ 95, na semana passada. Embora tenha recuado para US$ 92, os analistas acreditam que subirá para mais de US$ 100 em breve.

Em segundo lugar, existem riscos persistentes na cadeia de abastecimento, uma vez que a seca no Canal do Panamá levou a água a mínimos históricos. Este engarrafamento provavelmente levará a mais fraqueza económica nos próximos meses.

Terceiro, e mais importante, o Fed tornou muitas ações de tecnologia menos atraentes. A Fed decidiu deixar as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também deu a entender que continuará aumentando as taxas nos próximos meses.

O aumento das taxas de juro tornou os activos isentos de risco mais atraentes. Por exemplo, o rendimento dos títulos de 2 anos saltou para 5%, enquanto os de 10 e 30 anos atingiram os níveis mais elevados em décadas.

Existem outros fatores macro em jogo. A oferta monetária M2 recuou acentuadamente nos últimos meses, enquanto se espera que os gastos dos consumidores continuem a cair à medida que os americanos começam a pagar as suas dívidas estudantis.

Mais importante ainda, existem riscos significativos nas avaliações de ações de tecnologia. Empresas como Nvidia, Meta Platforms e Tesla tornaram-se altamente sobrevalorizadas devido ao hype em torno da inteligência artificial. Alguns analistas acreditam que o estouro da bolha da IA levará a mais desvantagens.

Análise do índice Nasdaq 100

O gráfico diário mostra que o índice Nasdaq 100 está por um fio. Ele está sendo negociado a US$ 14.771, alguns pontos acima do suporte principal de US$ 14.575. Este foi o nível mais baixo do dia 18 de agosto e o decote do padrão topo duplo.

O índice Nasdaq 100 também está pairando na média móvel de 100 dias e no nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Portanto, a perspectiva para o índice de alta tecnologia é de baixa, com o próximo nível a ser observado em US$ 13.826, o ponto de retração de 38,2%. Este preço está ~6,32% abaixo do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.