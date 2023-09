Pepe ($PEPE) perdeu a empolgação que tinha meses atrás, o que fez seu preço aumentar massivamente em 9000%. O token de meme atraiu investidores à medida que seu valor disparou para $0,00000431. No entanto, as coisas mudaram para essa criptomoeda que já foi lucrativa. Pepe perdeu cerca de 24% nos últimos 30 dias.

PEPE perdeu cerca de 24% de seu valor nos últimos 30 dias. Notavelmente, a turbulência do ativo começou quando a equipe do Pepe vendeu tokens no valor de $15,7 milhões da carteira principal. Além disso, o acesso ao protocolo da carteira foi alterado de cinco assinaturas para duas.

Conforme relatado pela invezz.com, tais eventos catalisaram especulações sobre “rug pull” , e os entusiastas começaram a vender suas participações em PEPE. Enquanto os desenvolvedores tentavam controlar os danos, influenciadores expressaram ceticismo e arrependimento por terem investido no projeto.

Além disso, a conta do Telegram do PEPE enfrentou problemas de segurança, intensificando ainda mais a situação. A criptomoeda estava sendo negociada por volta de $0,00000068 no momento, indicando uma queda de 85% em relação às máximas históricas. Os analistas têm opiniões divergentes sobre a trajetória futura do PEPE, com a maioria prevendo fortes quedas de preço.

O desempenho do PEPE reflete as questões de ilegitimidade no setor de tokens meme. Enquanto isso, o recém-lançado Memeinator planeja resgatar o mercado temático de moedas digitais. O projeto visa capitalizar a IA para encontrar e destruir memes fracos.

O novo desafiante – Memeinator (MMTR)

Enquanto Pepe enfrenta desafios, um novo desafiante, Memeinator, chegou para resgatar a indústria de moedas meme. O novo projeto aproveitará a mania contínua das criptomoedas temáticas, ao mesmo tempo que oferece aos entusiastas a oportunidade de investir em marcas poderosas com futuros promissores.

Retornando de 2077 para limpar o mercado de moedas meme, o Memeinator usa inteligência artificial para escanear e destruir projetos fracos, ou “aqueles que considera indesejáveis e que tiveram um efeito negativo no futuro do qual retornou”.

Memeinator planeja dominar o setor e conquistar o primeiro lugar como a criptomoeda temática mais negociada.

Você deve investir no Memeinator?

Memeinator é um projeto lucrativo que oferece aos fãs de criptografia a chance de investir em moedas meme com oportunidades lucrativas. Embora outros tokens nesta classe de ativos dependam do entusiasmo para crescer, ele possui um roteiro detalhado para atingir uma capitalização de mercado massiva.

“O projeto investirá pesadamente em marketing e branding para garantir que todos falem sobre isso e que o caminho para uma enorme capitalização de mercado esteja claro.”

Além disso, o Memeinator continuará a florescer à medida que a inteligência artificial ganha mais força. Cobrindo uma ampla gama de indústrias, os especialistas acreditam que o mercado de IA explodirá para perto de 2 biliões de dólares até 2030. Os projetos centrados na IA continuam preparados para vantagens notáveis.

A impressionante tokenomics do Memeinator torna a altcoin um candidato ideal para um crescimento explosivo de preço no futuro.

Você pode encontrar mais informações sobre o Memeinator em seu site.

