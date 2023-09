Polygon apaga ganhos de meados de setembro depois que baleia transfere 10,78 milhões de tokens MATIC para Binance

Polygon (MATIC) exibiu baixa durante a maior parte de 2023, já que o amplo mercado de criptografia sofreu uma queda prolongada. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos prejudicou ainda mais o altcoin depois de rotulá-lo como um título, forçando plataformas como Robinhood a retirar o MATIC junto com os alts Solana e Cardano.

Polygon apaga ganhos de meados de setembro

Copy link to section

A postura descendente do Polygon fez com que ele perdesse seus ganhos de meados de setembro, que surgiram em meio a sentimentos melhorados depois que os desenvolvedores propuseram migrar para o Polygon 2.0. Além disso, as propostas incluíam a substituição do MATIC por um token POL para apostas e pagamentos de gás no ecossistema.

De acordo com notícias do invezz.com, a arquitetura Polygon 2.0 deu início à jornada da criptografia como um ativo valioso, pois introduz liquidez unificada e escalabilidade ilimitada.

No entanto, o ativo apagou os ganhos acumulados durante esse hype. Enquanto isso, Lookonchain acredita que uma baleia transferindo 10,78 milhões de tokens (no valor de cerca de US$ 5,5 milhões a preços atuais) para a exchange Binance ampliou a postura de baixa da MATIC.

Essa transferência ocorreu nas últimas 26 horas, provocando uma queda de 3% no preço do token.

MATIC 24Hr chart on Coinmarketcap

Os mercados percebem o movimento do token para a troca como um plano de venda e, considerando as atuais quedas de preços, os detentores poderiam estar fechando posições para escapar de maiores perdas. O site de análise de dados Santiment mostra que os endereços ativos diários da Polygon aumentaram 35% desde 24 de setembro.

Além disso, as baleias que detêm mais de 100.000 tokens MATIC realizaram cada vez mais transações nesse período. Tais indicações mostram que o preço do MATIC pode testemunhar um aumento de volatilidade nos próximos dias.

O preço do polígono oscilava em US$ 0,5054 até o momento, destacando quedas contínuas se permanecer abaixo de uma linha de tendência de baixa. A queda do Índice de Força Relativa corresponde à baixa do ativo. Além disso, o Awesome Oscillator exibiu barras vermelhas do histograma, indicando domínio de baixa.

Embora o valor de mercado do Polygon diminua, os entusiastas devem observar os amplos desenvolvimentos do mercado à medida que o ‘Uptober’ 2023 se aproxima. Os mercados em alta verão a MATIC de olho na faixa de preço entre US$ 0,73 e US$ 0,81.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.