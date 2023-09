Análise USD/RUB: Esta queda do rublo russo está longe de terminar

A taxa de câmbio USD/RUB deslocou-se lateralmente nas últimas semanas. O par foi negociado a 97,28 na quinta-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 102,53. Ainda assim, o rublo russo caiu mais de 90% em relação ao nível mais baixo de 2022.

Economia russa mantém-se bem

O USD/RUB continuou a subir nos últimos meses, à medida que as preocupações com a economia russa continuavam. O défice orçamental do país continuou a aumentar enquanto a oferta de dólares no país diminuía devido às sanções.

Recentemente, porém, a Rússia tem tido alguns ventos favoráveis, que estão a apoiar a sua recuperação. O preço do petróleo bruto saltou mais de 20% desde o nível mais baixo de junho. O Brent estava sendo negociado a US$ 94, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) saltava para US$ 93,20.

Mais importante ainda, os Urais russos permaneceram acima do limite imposto pelo Ocidente. O desconto entre Brent e Urals caiu para US$ 17, já que está sendo negociado a US$ 77. Isto significa que a Rússia ainda faz fortuna vendendo petróleo a países como a China e a Índia.

Além disso, embora o gás natural tenha caído do seu nível mais alto em 2022, saltou mais de 46% desde o seu nível mais baixo este ano. Também está sendo negociado no nível mais alto desde 10 de agosto. Portanto, existe a probabilidade de a Rússia estar a ganhar mais dinheiro através das suas exportações.

Mais importante ainda, os dados internos mostram que a economia russa está bem. Por exemplo, a taxa de desemprego permaneceu em 3%, inferior aos 3,6% da América. As vendas no varejo aumentaram 11% em agosto, enquanto a produção industrial aumentou 5,4%.

A confiança das empresas aumentou para 4,4% à medida que o país aumenta os seus gastos com defesa. A Rússia também está a gerir bem as sanções ocidentais, passando dos países ocidentais para os asiáticos.

O desafio para o rublo russo é que o índice do dólar dos EUA continuou a subir no meio de uma Reserva Federal agressiva. O índice saltou para US$ 106,7, o nível mais alto desde novembro do ano passado.

Análise técnica USD/RUB

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e RUB tem estado em uma faixa estreita recentemente. Ao longo do caminho, o par enfrentou resistência substancial em 98,52. Em seguida, formou um padrão de triângulo ascendente. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais de alta mais precisos.

O par USD/RUB movimentou-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível a observar sendo 102,53, o ponto mais alto deste ano.

O outro lado é onde interpretamos o triângulo como um padrão triplo, que é o sinal mais popular de reversão. Como tal, se isto estiver correto, o par provavelmente testará novamente o nível psicológico em 92,99.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.