IOTA lança ShimmerEVM na rede principal

A IOTA, uma empresa líder na indústria de criptomoedas, lançou os primeiros IOTA Smart Contracts (ISC) públicos na rede. Os contratos serão executados no Shimmer, a rede de teste do ecossistema IOTA.

ShimmerEVM possui vários recursos. Primeiro, é uma rede compatível com EVM, possibilitando que as pessoas executem contratos da Ethereum e de outras cadeias. Em segundo lugar, possui contratos mágicos inteligentes que permitem aos usuários interagir com ativos nativos e NFTs de outras redes da camada 1.

Além disso, o ShimmerEVM possui outros recursos, incluindo proteção MEV, suporte a nós e suporte a ativos nativos da Camada 1. Como parte deste lançamento, a IOTA lançou o ShimmerEVM como uma cadeia pública que pode ser acessada por todos os usuários. Com o tempo, a Fundação IOTA oferecerá a rede à comunidade como forma de garantir a sua descentralização.

Nos últimos meses, muitos desenvolvedores criaram projetos no ecossistema do Shimmer. Por exemplo, ShimaSea é uma exchange descentralizada (DEX), enquanto a Virtue lançou a primeira stablecoin Shimmer $vUSD. Outros dApps importantes no ecossistema são Deepr Finance, Accumulator, Soonaverse e Genie’s Bounty. Em nota, Dominik Schiener, chefe da Fundação IOTA disse :

“Colaboramos com outros projetos para garantir que sejamos tão compatíveis quanto possível com outras tecnologias EVM, preservando ao mesmo tempo as propriedades únicas que nos diferenciam. Também colaboramos extensivamente com desenvolvedores que lançam dApps e com a comunidade em geral.”

O preço da criptografia IOTA reagiu moderadamente às notícias do ShimmerEVM. Ele estava sendo negociado a US$ 0,15, valor que tem estado nos últimos dias. Como outras moedas, o token IOTA caiu mais de 44% em relação ao seu nível mais alto este ano e 95% em relação ao seu máximo histórico.

