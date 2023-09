O preço do Maker (MKR) exibe estabilidade em meio à elevada atividade do usuário

Maker (MKR) apresentou crescimento constante nos últimos meses. A plataforma analítica Santiment mostra que a criptografia registrou aumento na participação dos usuários, com endereços ativos atingindo picos de 10 semanas.

Source – Santiment

Santiment explicou que endereços aumentados indicavam mais usuários ingressando na plataforma Maker. Além disso, os novos jogadores permanecem ativos. Isso ampliou o otimismo para o Maker, empurrando-o acima da área de valor de US$ 1.500.

O preço do MKR ganhou mais de 40% nos últimos 16 dias. O token alternativo mudou de mãos em US$ 1.528,62 até o momento, subindo mais de 7,35% no dia anterior.

Além disso, o Maker permaneceu elevado na maior parte de setembro, subindo mais de 14% nos últimos sete dias.

No entanto, Santiment alertou sobre o atual fluxo de MKR nas bolsas, o que poderia sinalizar um grande despejo iminente (no curto prazo).

A Maker continua a consolidar seu domínio no setor de finanças descentralizadas (DeFi). Recentemente entrou no mercado sul-coreano, permitindo aos investidores da região aceder ao seu inovador protocolo SparkLand.

Além disso, os analistas consideraram o MKR nativo como um dos principais alts que podem florescer apesar da incerteza em todo o mercado. No entanto, os entusiastas do Maker podem acompanhar a evolução do mercado geral de criptomoedas para avaliar as direções de preço do token no futuro.

Perspectivas do mercado criptográfico

Altcoin Maker tem sido resiliente recentemente, mantendo uma postura positiva mesmo enquanto o amplo mercado de criptografia lutava contra a baixa. Enquanto isso, seu crescimento recente reduziu sua correlação com o Bitcoin, que permaneceu limitado ultimamente.

O Bitcoin subiu 0,18% nas últimas 24 horas, pairando em US$ 26.410 durante esta publicação. A dinâmica de fornecimento do ativo enfrenta um desafio significativo em meio à crescente pressão dos mineradores de BTC. Miles Deutscher, um renomado analista, destacou as questões por trás do dilema do Bitcoin.

Alguns fatores incluem o nível de dificuldade de mineração mais alto (taxas de hash ATH) e rápidos incrementos de custos. Isso afetou os retornos dos mineradores. Embora a atenção se volte para o próximo halving, a Deutscher acredita que os mineradores poderão vender seus Bitcoins.

Notavelmente, os mineradores já estão enviando grandes quantidades de Bitcoin para troca, ampliando o impulso de vendas no mercado. A plataforma Blockchain Glassnode indica que os acervos de mineradores enviados para exchanges de criptomoedas atingiram um máximo histórico de 315%.

Source – Glassnode

Embora o Bitcoin tenha disparado nas últimas 24 horas, suas leituras técnicas ainda refletem uma pressão de venda significativa. Tais indicações podem destacar o que esperar nas próximas sessões. Um movimento descendente substancial do líder de mercado pode prejudicar as perspectivas das altcoins, potencialmente prejudicando o otimismo de curto prazo do Maker.

