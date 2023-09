Peso argentino (ARS) pode se tornar o próximo dólar do Zimbábue

O dólar do Zimbabué é frequentemente visto como o exemplo do mau colapso económico macro e fiscal. No seu momento mais baixo, uma nota de 100 biliões do Zimbabué era, na verdade, inútil. Hoje, essas notas de trilhões de dólares estão sendo vendidas em plataformas como a Amazon.

O colapso do dólar ZIM foi atribuído às ações de Robert Mugabe, o então presidente, e do banco central. Enfrentando pesadas sanções, o governo recorreu à impressão de dinheiro numa tentativa de financiar os seus projectos e projectos de assistência social.

A impressão de dinheiro leva a mais oferta de dinheiro, levando à hiperinflação. No pior período, a inflação do Zimbabué subiu para 3,13×109%, a mais elevada de que há registo. Como resultado, a classe média que existia há décadas desapareceu e o Zimbabué tornou-se um dos países mais pobres do planeta.

Agora, há sinais de que a Argentina, que já foi uma economia líder na América do Sul, está a seguir os mesmos passos do Zimbabué. Tal como o Zimbabué, a Argentina imprimiu consistentemente dinheiro para financiar o seu crescente défice. Em 2022, o país apresentava um défice orçamental primário de 2,4%, enquanto o défice financeiro era de 4,2%.

https://www.youtube.com/watch?v=oJh1pSYjOy0&pp=ygUNcGJkIGFyZ2VudGluYQ%3D%3D

A impressão de dinheiro na Argentina continua

A Argentina poderá agora estar a caminhar para uma hiperinflação antes das eleições gerais. Em comunicado, o ministro da Economia, que também é candidato à presidência, anunciou uma série de esmolas que poderão piorar a situação.

Todos os trabalhadores cadastrados receberão o equivalente a US$ 80, enquanto os trabalhadores informais e aposentados receberão US$ 125 e US$ 49. O esquema custará cerca de 1,3% do PIB e será financiado pela impressão de dinheiro. Outra doação fará com que o governo aumente o limite do imposto de renda para 1%, dos 7% anteriores.

Portanto, adicionar mais pesos argentinos numa economia onde a inflação está a subir poderia levar a mais desafios. Os dados mais recentes mostraram que a inflação ao consumidor global aumentou 12,4% em Agosto, o ponto mais alto desde 1991, quando o país estava a sair da hiperinflação. A inflação aumentou mais de 124,4% em termos homólogos em Agosto.

O desafio para a Argentina é que não tem planos para sair desta crise económica. O partido no poder está empenhado em continuar com as políticas socialistas que o colocaram de joelhos. Por outro lado, o candidato de direita prometeu livrar-se do peso argentino e substituí-lo pelo dólar americano.

Em grande medida, faz sentido substituir o agora inútil peso argentino pelo dólar americano. Porém, a realidade é que implementá-lo não será fácil, pois o governo precisa de recursos para adquirir o dólar.

É difícil resolver a crise da economia argentina. Por um lado, para resolver a crise seria necessário eliminar a maior parte dos programas de bem-estar social, aumentar alguns impostos, aumentar as taxas de juro e reduzir a burocracia que reduz os investimentos estrangeiros. Eliminar estes programas sociais seria impopular.

Portanto, não podemos descartar uma situação de forte queda do peso argentino nos próximos meses. O USD/ARS oficial subiu de 36 para 350 em 2018. A taxa não oficial é muito mais alta do que a oficial.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.