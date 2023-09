Aqui está o que esperar quando o teste de Sam Bankman-Fried (SBF) começar

A maior história criptográfica das próximas semanas será o julgamento de Sam Bankman-Fried, comumente conhecido como SBF. O julgamento, que começará em 3 de outubro e deverá durar de quatro a cinco semanas, dará mais detalhes sobre a FTX, a Alameda Research e o envolvimento de seus pais.

Por que o julgamento da SBF é importante

Sam Bankman-Fried sofreu uma queda dramática em desgraça em 2022, quando seu império de criptomoedas entrou em colapso. Antes do seu colapso, a FTX estava avaliada em mais de 24 mil milhões de dólares, enquanto a FTX US tinha uma avaliação privada de mais de 8 mil milhões de dólares. A Alameda Research tinha mais de US$ 14,6 bilhões em ativos em junho do ano passado.

No seu auge, a SBF era bem conhecida nos círculos criptográficos e políticos, onde alocou bilhões de dólares. Ele também foi um comerciante prolífico que adquiriu os direitos da antiga American Airlines Arena, estádio do Miami Heat.

O colapso da FTX levou a grandes perdas entre clientes e capitalistas de risco, incluindo Dan Loeb e Kevin O’Leary. Os clientes perderam mais de US$ 8 bilhões, enquanto muitas instituições de caridade perderam os fundos que ele havia comprometido. Alguns políticos decidiram devolver os fundos.

Portanto, o julgamento da SBF será provavelmente o maior evento já registrado na indústria de criptografia. E as suas implicações serão terríveis tanto para os grandes jogadores como para a própria SBF. Numa declaração esta semana, o juiz que supervisiona o caso alertou que ele enfrentaria uma longa pena de prisão se perdesse.

As probabilidades estão contra a SBF. Por um lado, alguns dos maiores funcionários da FTX e da Alameda, incluindo Caroline Ellison, estão cooperando com as autoridades. Na verdade, a SBF estará na prisão durante o julgamento por tentar entrar em contato com alguns de seus ex-funcionários. A SBF também se envolveu em uma série de entrevistas à mídia.

As autoridades acusaram a SBF de inúmeras acusações, incluindo fraude eletrônica contra credores, conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes e conspiração para lavagem de dinheiro e violação de leis de financiamento de campanha. Cada uma dessas acusações acarreta longas penas de prisão.



O que esperar do julgamento

De acordo com o calendário de julgamentos, apresentado acima, as sessões judiciais da SBF terão início no dia 3 de outubro com escolha do júri e vão até 9 de novembro. O teste será suspenso nos finais de semana e no dia 9 de novembro para o Dia de Colombo. Também não acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro e 3 de novembro. Há uma probabilidade de que o julgamento dure mais do que o programado.

É difícil prever o resultado deste caso, uma vez que os advogados da SBF prometeram combater agressivamente as acusações. No entanto, é fácil prever que ele será realmente culpado por alguns de seus crimes. Por um lado, os seus co-conspiradores já se declararam culpados e estão a colaborar com os procuradores.

Portanto, se ele for considerado culpado de todos esses crimes, poderá pegar cerca de 115 anos de prisão. A realidade, porém, é que a SBF ficará presa por muito menos anos do que isso. Por um lado, ele cumprirá essas sentenças simultaneamente. Na minha estimativa, a SBF cumprirá entre 10 e 20 anos de prisão.

