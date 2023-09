Previsão de preço do Tron (TRX) à medida que o boom do ecossistema DeFi continua

O preço do Tron (TRX) continuou sua recuperação notável na sexta-feira, com o aumento da demanda pela moeda. Ele saltou para US$ 0,090, o nível mais alto desde 22 de julho. Está se aproximando do máximo acumulado no ano de US$ 0,094, tornando-se uma das principais criptomoedas com melhor desempenho neste ano.

Tron DeFi TVL atinge um recorde

Tron superou outras criptomoedas, graças ao forte desempenho de seu ecossistema DeFi. Dados do DeFi Llama mostram que o valor total bloqueado do DeFi (TVL) do Tron saltou para um recorde de mais de US$ 6,8 bilhões. Tron começou o ano com um TVL de mais de US$ 4,7 bilhões.

Uma análise mais detalhada do seu ecossistema mostra que este crescimento está a serimpulsionado pelo JustLend, um protocolo de empréstimo e empréstimo. O TVL da rede aumentou mais de 30% nos últimos 30 dias e agora está acima de US$ 4,7 bilhões. Outros grandes players no ecossistema são stUSDT e JustStables, que têm um TVL de mais de US$ 1,7 bilhão e US$ 1,54 bilhão, respectivamente.

Outros dados mostram que o Tron é a criptomoeda mais ativa do setor. Suas stablecoins estão avaliadas em mais de US$ 44,5 bilhões, enquanto o número de usuários ativos no ecossistema saltou para mais de 1,47 milhão. Em contraste, redes como Ethereum e BNB Chain têm uma base de usuários substancialmente menor.

Tron também teve um bom desempenho devido ao forte desempenho do USDD, a stablecoin lançada em 2022. A stablecoin manteve sua indexação, graças à estratégia de sobrecolateralização.

Mais importante ainda, o preço do TRX aumentou devido ao forte desempenho do mercado criptográfico. O Bitcoin saltou para US$ 27.000 enquanto o XRP disparou para US$ 0,052.

Previsão de preço Tron

O gráfico diário mostra que o preço do TRX tem estado em alta nos últimos meses. Tron inverteu o importante nível de resistência em US$ 0,085, o ponto mais alto em 28 de julho. Também formou um canal ascendente mostrado em verde.

Tron saltou acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico (SO) subiram acima do nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva para a moeda é de alta, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 0,10. O stop loss desta negociação será de US$ 0,085.

