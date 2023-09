Análise de preço Tron (TRX) enquanto JustLend TVL sobe para US$ 4,8 bilhões

O preço do Tron (TRX) manteve-se muito bem nos últimos meses, tornando-o uma das moedas de melhor desempenho do setor. Subiu para uma máxima de US$ 0,085 na quarta-feira, o nível mais alto desde 29 de julho. Aumentou mais de 86% em relação ao nível mais baixo de dezembro.

As entradas do JustLend continuam

Copy link to section

O preço do Tron teve um bom desempenho, ajudado pelos fluxos crescentes em seu ecossistema DeFi. Dados compilados pela DeFi Llama mostram que o valor total bloqueado (TVL) aumentou mais de 34% nos últimos 30 dias. Em contraste, outras plataformas como Ethereum, Arbitrum e Avalanche viram seu TVL cair neste período.

Notavelmente, o TVL de Tron saltou em termos de TRX. Eles subiram para 79,8 bilhões de tokens TRX, o ponto mais alto desde junho. Os tokens atingiram o pico de mais de 108 milhões há alguns meses. Uma análise mais detalhada do ecossistema mostra que JustLend está liderando esse processo.

JustLend, a maior plataforma de empréstimo do ecossistema, viu seu DeFi TVL saltar mais de 34% nos últimos 30 dias. Seu TVL disparou para mais de US$ 4,8 bilhões . É um concorrente AAVE que permite às pessoas emprestar e pedir emprestado.

Save

🎉Market size of #JustLendDAO has surpassed $4.8 billion now!



🏦Market stability is maintained by a substantial amount of supplied and borrowed assets



👉Supply, Borrow & Earn Anytime at https://t.co/2GyoChYqEN pic.twitter.com/ad4hdG2Irl — JUST Foundation (@DeFi_JUST) September 20, 2023

A preocupação para as plataformas de empréstimo é que as taxas de juros dispararam nos últimos meses. Como resultado, o rendimento do dólar americano tem apresentado uma forte tendência ascendente. O fundo do mercado monetário (MMF) do dólar americano subiu para mais de 5,5%.

Portanto, os investidores estão migrando para a segurança do dólar americano, que também apresenta um forte rendimento. No caso do JustLend, o APY de fornecimento de TRX está em 2,56%, enquanto USDD, USDT e BTC está em 5,21%, 0,51% e 0,02%, respectivamente.

Previsão de preço Tron

Copy link to section

Save

Gráfico TRX por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do XRP tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Formou um canal ascendente mostrado em vermelho e agora está se aproximando do lado superior.

Tron está sendo apoiado pelas médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. O preço também está acima da nuvem Ichimoku, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra.

Portanto, há uma probabilidade de que o preço do Tron continue subindo, já que os compradores visam o lado superior do canal em US$ 0,09. O stop loss desta negociação será de US$ 0,078.

Save