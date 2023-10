O preço de Solana sobe à medida que os contratos em aberto aumentam antes do julgamento da SBF

O preço de Solana (SOL) continuou seu retorno de alta na segunda-feira, à medida que um sentimento de ganância se espalhava no mercado. A moeda saltou para US$ 24,47 na segunda-feira, o nível mais alto desde 15 de agosto. Ele subiu mais de 39% em relação ao nível mais baixo deste mês.

SOL aumenta o interesse em aberto

O preço de Solana tem apresentado forte tendência de alta nas últimas semanas, à medida que a demanda pelo token aumentou. Ao mesmo tempo, os dados do mercado de futuros mostram que os contratos em aberto de Solana aumentaram nos últimos dias.

Os juros em aberto subiram para US$ 328 milhões na segunda-feira, o nível mais alto desde 15 de agosto deste ano. Atingiu o pico de US$ 209 milhões em 2 de setembro. A maior parte desses contratos em aberto está na Binance e aumentou para mais de US$ 132,9 milhões. É seguido por Bybit. OKX, Bitget e dYdX.

Os contratos em aberto são uma métrica importante observada por investidores e traders. É um número que mostra a quantidade de contratos de derivativos pendentes para um ativo que não foi liquidado. Um valor mais alto geralmente é um sinal positivo.

O preço de Solana saltou à frente do próximo julgamento de Sam Bankman-Fried, sobre o qual escrevi aqui . O julgamento é importante para Solana porque foi uma das maiores participações da FTX e da Alameda Research. A FTX está considerando liquidar alguns de seus ativos líquidos, incluindo Solana, pois pretende reembolsar seus clientes.

Enquanto isso, o preço de Solana aumentou à medida que o valor total bloqueado (TVL) no DeFi aumentou acentuadamente nos últimos meses. O TVL disparou para mais de US$ 1,15 bilhão nos últimos meses. Stablecoins no ecossistema valem mais de US$ 1,58 bilhão. Os maiores ativos do ecossistema são SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance e Lido.

Mais importante ainda, o preço de Solana subiu depois de Washington ter aprovado uma lei de gastos de curto prazo que evitou a paralisação do governo.

Previsão de preço Solana

O gráfico diário mostra que o preço do SOL teve um forte retorno depois de cair para um mínimo de US$ 17,23 em 11 de setembro. Atingiu US$ 24, o nível mais alto desde 15 de agosto. A moeda saltou acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) saltou para o nível de sobrecompra de 80.

Portanto, a perspectiva para Solana é otimista, com o próximo nível a ser observado em US$ 26,15, o ponto mais alto em janeiro, março e abril. Um movimento acima desta resistência fará com que ela salte para uma máxima de US$ 32,32 (máxima de 14 de julho).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.