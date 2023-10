Sequência de alta de Cardano (ADA): aumento das principais métricas do Minswap baseado em Cardano

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Numa recente reviravolta nos acontecimentos, Cardano (ADA) testemunhou um aumento significativo no seu preço, com analistas prevendo uma potencial corrida de alta que poderia elevar o seu valor acima de $0,5.

Embora ainda tenha caído 37% em comparação com o valor negociado há um ano, o preço do Cardano (ADA) subiu 5% no mês passado e 9% na semana passada, apontando potencialmente para o início de uma longa tendência de alta.

Por que o preço do Cardano (ADA) está subindo?

Copy link to section

Cardano, a plataforma blockchain conhecida por seu foco em sustentabilidade e escalabilidade, vem agitando o mercado de criptografia.

A atual ADA Bull Run que fez os analistas preverem uma tentativa de US$ 0,5 está enraizada em vários fatores. Esses fatores incluem:

1. Correção de preço ADA de curto prazo

Copy link to section

Segundo analistas, espera-se que o ADA experimente uma correção de curto prazo antes de decolar na prevista Bull Run. O preço pode testar novamente os níveis em torno de US$ 0,3126 e possivelmente cair para uma faixa entre US$ 0,1527 e US$ 0,1811. Esta correção é vista como uma oportunidade para os investidores adquirirem ADA com desconto, potencialmente elevando o preço.

2. Desempenho histórico

Copy link to section

A base para a previsão otimista reside no desempenho passado de Cardano, nomeadamente na sua notável recuperação no final de 2020, durante a qual o preço da ADA disparou mais de 17.000%.

Esses ganhos históricos inspiraram confiança na capacidade da criptomoeda de gerar retornos substanciais.

3. Crescimento DeFi

Copy link to section

A crescente proeminência de Cardano no setor financeiro descentralizado (DeFi) também contribuiu para o sentimento positivo.

Com a integração de mais de 1.200 aplicativos descentralizados (DApps) em seu ecossistema, Cardano se estabeleceu como um player formidável no espaço DeFi, atraindo um número crescente de usuários e ativos.

Um dos DApps baseados em Cardano que está ganhando as manchetes é a exchange descentralizada Miniswap, que viu várias métricas importantes atingirem seu máximo histórico (ATH) no passado recente.

Métricas impressionantes do Minswap

Copy link to section

Minswap é a maior bolsa descentralizada no blockchain Cardano e viu um ressurgimento da atividade, com as principais métricas se aproximando de máximos históricos.

Minswap registrou um aumento de 89,85% nas carteiras ativas únicas (UAWs) e um aumento de 63,05% nas contagens de transações na semana passada. Este aumento no envolvimento dos usuários indica um interesse renovado na plataforma.

O volume de negociação da plataforma DEX também cresceu 16% no mesmo período, atingindo US$ 592,08 milhões.

Curiosamente, o aumento na atividade do Minswap coincidiu com a introdução do par de negociação ADA/JPG, proporcionando aos usuários mais opções de negociação e liquidez na plataforma.

À medida que o Minswap continua a prosperar como um participante importante no ecossistema Cardano DeFi, seu desempenho e a adoção mais ampla de ADA no espaço DeFi podem alimentar ainda mais a trajetória de alta de Cardano (ADA).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.