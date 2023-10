As criptomoedas baseadas em memes estão surgindo em todos os lugares. No entanto, quantas delas têm a qualidade necessária para ter sucesso e dominar? Memeinator (MMTR), uma nova criptomoeda baseada em memes, promete separar o joio do trigo. O projeto usará a inteligência artificial para eliminar as criptomoedas memes mais fracas, permitindo que apenas as mais poderosas dominem. A comunidade está entusiasmada com essa promessa. Em questão de dias após o lançamento da pré-venda em 27 de setembro, o Memeinator arrecadou mais de $528.000. Os investidores podem comprar o token a um preço de $0,0112 no site do projeto.

Sobre o Memeinator

Memeinator é uma criptomoeda que busca aproveitar a mania dos memes para se tornar viral e obter ampla aceitação. O projeto investe pesadamente em branding para criar um frenesi social e se tornar poderoso.

A característica inovadora óbvia do Memeinator é a sua aplicação de IA. O slogan é: “A sobrevivência do seu meme não depende de você. Depende de mim.” O objetivo é usar a IA para destruir rivais fracos que não têm futuro no mundo dos memes. A IA varre a web para identificar os memes fracos. Ao travar uma batalha brutal contra os memes patéticos, o Memeinator busca a dominação.

O Memeinator também quer se tornar sustentável, ao contrário de seus rivais memes. Ele usa APIs do Twitter e tecnologia OpenAI para cumprir seus objetivos. Aproveitar essas tecnologias existentes permite que o Memeinator cresça à medida que o uso de IA se torna generalizado.

O Memeinator é um investimento de 10x em 2023?

O Memeinator está apenas começando e pode ser subjetivo prever quanto potencial ele carrega. No entanto, o lançamento de produtos inovadores e o marketing poderoso poderiam permitir-lhe atingir níveis admiráveis.

De acordo com o white paper do projeto, o Memeinator busca ser listado nas principais exchanges. No entanto, antes da listagem, o projeto planeja atrair um grande público para apoiá-lo. Na verdade, o Memeinator visa conquistar uma base de seguidores em todo o mundo de pessoas com ideias semelhantes, interessadas em eliminar criptomoedas memes mais fracas. A comunidade da resistência se unirá em várias plataformas sociais, como Telegram, Discord, Twitter, entre outras.

Com um número suficientemente elevado de investidores apoiando o Memeinator, uma possível demanda poderia impulsionar o preço. O apoio supera a probabilidade de o projeto entrar em colapso após o lançamento. Isso também permitirá a descoberta do preço do token antes que o público em geral ganhe interesse nele.

Como o Memeinator obtém seu valor?

Como outras criptomoedas, o Memeinator obterá seu valor com o aumento do uso. A maneira de desbloquear a demanda é ser o centro das conversas online por meio de uma estratégia de marketing poderosa.

Além da especulação, o Memeinator possui utilidade em outras áreas da Web 3.0. Após a pré-venda, a equipe do Memeinator lançará um jogo na Web 3.0. Os jogadores no jogo do Memeinator participarão de combates de memes contra inimigos. A ideia é construir sobre a promessa do Memeinator de desmantelar seus concorrentes fracos e aumentar sua popularidade.

O projeto também lançará NFTs exclusivos para seus compradores de pré-venda. Os NFTs demonstrarão os trabalhos criativos da equipe do projeto. Os itens colecionáveis trazem vantagens e ganhos potenciais aos detentores. O aumento do uso no mercado NFT pode aumentar a popularidade e desbloquear mais valor para o Memeinator.

Por outro lado, a comunidade Memeinator pode dedicar alguns tokens através de um recurso de staking a ser lançado. Os usuários receberão tokens adicionais a taxas competitivas, aumentando sua renda passiva. O staking também é uma forma adequada de preservar o valor do token Memeinator e torná-lo sustentável.

Você deve comprar o Memeinator esta semana?

Memeinator já iniciou sua tão esperada pré-venda. O aspecto interessante de investir esta semana é adquirir tokens a um preço atraente. O preço sobe em todas as fases da pré-venda, o que implica que quanto mais cedo melhor.

Quando a pré-venda termina, os primeiros investidores recebem tokens mais valiosos. Isso também significa que, à medida que o valor do MMTR é desbloqueado após a listagem, os primeiros investidores têm vantagem.

