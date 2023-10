O padrão de topo duplo do índice Nifty 50 aponta para mais dor no futuro

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice Nifty 50 juntou-se aos seus outros pares globais, como o Nasdaq 100, Dow Jones e Nikkei 225, numa profunda liquidação, à medida que os rendimentos das obrigações disparavam. O índice caiu para um mínimo de ₹ 19.421, o nível mais baixo desde 1º de setembro. Ele caiu quase 4% em relação ao nível mais alto deste ano.

Decisão do Banco Central da Índia

Os índices Nifty 50 e Sensex continuaram caindo esta semana, à medida que os riscos no mercado continuavam. Um dos maiores riscos do mercado é o aumento dos rendimentos dos títulos nos Estados Unidos. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu para mais de 4,7% na terça-feira, o nível mais alto em mais de uma década.

Ao mesmo tempo, o rendimento das obrigações a 30 anos disparou para 4,9% e está a aproximar-se rapidamente do nível de 5%. Da mesma forma, o de 5 anos saltou para 4,83%. E alguns responsáveis da Reserva Federal acreditam que o banco continuará a aumentar as taxas nos próximos meses.

Portanto, há riscos de que a economia global enfrente riscos substanciais nos próximos meses. Se isto acontecer, existe a probabilidade de o mercado accionista ficar nervoso durante algum tempo, o que explica a queda de outros índices globais.

O próximo catalisador chave para o índice Nifty 50 será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Reserve Bank of India (RBI). A maioria dos economistas acredita que o RBI deixará as taxas de juros inalteradas na sexta-feira desde a economia. A inflação também está caindo.

Os bancos indianos estiveram entre os piores desempenhos no índice. O preço das ações do Axis Bank despencou quase 3%, enquanto o IndusInd Bank, o ICICI Bank e o SBI caíram mais de 3%. Outros retardatários no índice são Maruti Suzuki, Sun Pharma e Ultra Tech Cement.

Apenas algumas empresas estavam no verde. As ações da Adani Enterprises saltaram mais de 3,76%, enquanto Nestlé India, Adani Ports & SEZ, Eicher Motors e HDFC Bank subiram mais de 1%.

Previsão do índice Nifty 50

O gráfico diário mostra que o índice Nifty 50 atingiu seu máximo recorde de ₹ 20.217 em setembro. Em seguida, recuou nos últimos dias e cruzou o suporte principal em ₹19.985, o ponto mais alto em 20 de julho. O índice Nifty 50 recuou abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Ele formou um padrão de topo duplo e moveu-se ligeiramente acima do decote em ₹ 19.207. O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, o índice provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o suporte principal em ₹19.207. Uma quebra abaixo desse nível fará com que ele caia para o próximo suporte em ₹18.892 (máximo de 1º de dezembro).

