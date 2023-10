O preço das ações da Plug Power machucado forma um padrão de cunha descendente

O preço das ações da Plug Power (NASDAQ: PLUG) continuou sua notável liquidação e atingiu o menor nível em três anos de US$ 6,53. Foi uma liquidação notável, já que as ações despencaram mais de 91% em relação ao máximo histórico. Esse declínio elevou o valor total de mercado para mais de US$ 4,5 bilhões.

Queima de caixa e taxas de juros

Plug Power e outras empresas de energia limpa como Sunrun , Enphase Energy e NextEra estiveram em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. O mesmo se aplica a empresas do setor de veículos elétricos como Rivian, Mullen Automotive e Canoo.

A maior razão para esta liquidação é o ambiente contínuo de taxas de juros elevadas. Na sua reunião de política monetária em Setembro, a Fed decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. O gráfico de pontos apontou para pelo menos mais um aumento este ano.

As altas taxas de juros têm um impacto negativo em empresas deficitárias como a Plug Power. Como escrevi recentemente aqui , o índice Russell 2000 teve um desempenho inferior ao dos seus pares maiores, como o Dow Jones e o S&P 500, porque muitos dos seus componentes não são rentáveis.

A Plug Power vem apresentando prejuízos há anos. Em seu trimestre mais recente, o prejuízo líquido da empresa saltou para US$ 208 milhões, de US$ 152 milhões no mesmo período de 2022. Ela perdeu mais de US$ 927 milhões nos últimos cinco trimestres contra receitas de mais de US$ 1,02 bilhão.

Pior ainda, a Plug Power atrasou o cronograma de seus projetos. A empresa agora espera que suas fábricas em Louisiana, Nova York e Texas atinjam as metas de produção total até 2024. A empresa tinha como meta passar para a produção total ainda este ano. Portanto, os analistas acreditam que estes atrasos irão travar o caminho para a rentabilidade.

Também há preocupações de que a Plug Power precise levantar capital em 2024 ou 2025. Seu caixa e investimentos de curto prazo caíram de mais de US$ 3,1 bilhões no segundo trimestre de 22 para US$ 1,08 bilhão no último trimestre.

Entretanto, os vendedores a descoberto continuam a aumentar as suas participações. A empresa tem uma participação a descoberto de 24,74%, o que a torna uma das maiores do setor.

Previsão do preço das ações da Plug Power

Gráfico PLUG por TradingView

Escrevi recentemente que o preço das ações PLUG formou um padrão de cunha descendente no gráfico semanal. Esta visão ainda permanece e a ação está ligeiramente acima do lado inferior desta cunha. Esta cunha está se aproximando do nível de confluência.

O preço das ações da Plug Power desceu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas. Além disso, o MACD permaneceu abaixo do ponto neutro. Portanto, minha opinião contrária é que as ações podem subir nas próximas semanas. Essa recuperação provavelmente acontecerá no dia 8 de novembro, quando a empresa publicar seus resultados.

