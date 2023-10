Porque é que o MPC do Reserve Bank of India irá provavelmente executar uma pausa agressiva esta semana?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Hoje, o Banco Central da Índia (RBI) iniciou a sua reunião do Comité de Política Monetária (MPC) de seis membros.

A decisão sobre a taxa diretora será anunciada no dia 6 de outubro.

As principais preocupações a considerar pelo órgão máximo incluem o consumo interno, o desemprego urbano em dificuldades, as dificuldades rurais, a inflação a retalho, os preços globais do petróleo, a fraqueza da rupia e a narrativa agressiva dos principais bancos centrais.

Nos últimos meses, o consumo interno registou um fortalecimento notável nas zonas urbanas, bem como um aumento dos empréstimos a retalho, vendas recordes de veículos e viagens domésticas robustas.

No mês de Julho, o endividamento a retalho aumentou quase 32% em termos homólogos e espera-se que permaneça saudável até ao final do ano.

Dados da Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM) de agosto de 2023 mostraram que as vendas de veículos de passageiros atingiram um novo máximo de quase 360.000, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior.

Prevê-se que as viagens aéreas em setembro de 2023 cheguem a aproximadamente 12,3 milhões de passageiros, um aumento de 7% em relação ao mês anterior.

Com o início do Campeonato do Mundo de Críquete na Índia amanhã e a próxima época festiva, espera-se que o tráfego aéreo atinja em breve um novo máximo, ao mesmo tempo que impulsiona um aumento na procura de consumo.

Esta recuperação do consumo materializou-se apesar de um ambiente macroeconómico desafiante, da elevada inflação alimentar num contexto de preços altíssimos dos vegetais, de dificuldades agrícolas devido a padrões climáticos subóptimos, de uma liquidez de mercado restrita e de custos de energia mais elevados.

De acordo com o SBI CAPS, as despesas de consumo privado aumentaram 6% durante o trimestre, um aumento acentuado em relação aos 3% no intervalo anterior.

Os dados fiscais também mostraram que a arrecadação de faturas eletrónicas atingiu um novo máximo histórico em agosto de 2023, indicando um aumento significativo nas vendas de mercadorias a nível estadual e interestadual.

Apesar desta evolução positiva, existem riscos descendentes na economia em geral, surgindo um quadro misto, especialmente devido à persistente crise rural e aos inquéritos aos consumidores pouco optimistas.

Em agosto de 2023, o The Indian Express informou que o índice de situação atual (CSI) do RBI, um indicador do sentimento do consumidor, diminuiu após quase dois anos de uma recuperação sustentada.

As Perspectivas Econômicas do Centro de Monitoramento da Economia Indiana (CMIE), também publicadas em agosto de 2023, observaram que os sentimentos dos consumidores caíram 1,5%, especialmente em relação à compra de bens duráveis.

A inflação ainda elevada e a fraca semeadura da época kharif devido ao longo período de chuvas irregulares prejudicaram a actividade económica, levando a uma explosão de trabalhadores rurais à procura de emprego no âmbito do programa governamental Mahatma Gandhi Nacional de Garantia de Emprego Rural (MGNREGS) em Agosto de 2023.

Os dados mais recentes revelam que 19,16 milhões de famílias candidataram-se ao regime durante o mês, um aumento surpreendente de 20% em termos homólogos.

O desemprego em toda a Índia testemunhou um aumento para mais de 8% em agosto de 2023, com as áreas urbanas sendo especialmente atingidas, com 10,1%.

Este valor aumentou em relação aos 8,1% do mês anterior.

Nas zonas rurais, a elevada procura sazonal de mão-de-obra agrícola levou a uma moderação do desemprego rural para aproximadamente 7% em Agosto de 2023, ajudando a amortecer uma época de sementeira irregular e o aumento da inflação alimentar.

Além disso, espera-se que o foco do governo central na antecipação das despesas de capital, que deverá aumentar 33% em relação ao ano fiscal anterior, apoie uma geração de emprego mais forte, especialmente no início da época festiva.

O impacto do aumento do investimento reflectiu-se parcialmente na última produção do sector principal, que mostrou que a produção de cimento, electricidade e aço aumentou 18,9%, 14,9% e 1,8%, respectivamente, durante o mês de Agosto de 2023.

A Índia, tal como muitas outras nações em desenvolvimento, tem uma ponderação descomunal (bem superior a 40%) atribuída aos produtos alimentares na medida oficial da inflação a retalho, o índice de preços no consumidor (IPC).

Embora os esforços para melhorar a irrigação, a logística, o armazenamento e o funcionamento dos mercados agrícolas continuem a registar progressos, os agricultores e os consumidores continuam altamente suscetíveis a mudanças imprevistas nos padrões climáticos, ao impacto resultante nos preços dos alimentos e, consequentemente, à inflação global.

Com chuvas irregulares durante a estação das monções, os preços dos vegetais dispararam, aumentando 37,4% em termos homólogos e 26,1% em termos homólogos em julho e agosto de 2023, respetivamente.

Significativamente, a inflação global em julho de 2023 subiu para 7,4%, violando a faixa de tolerância à inflação do RBI de 4% (+/-) 2%.

Felizmente, os dados de Agosto de 2023 estabilizaram um pouco, com o IPC a moderar-se para 6,8% no meio de novas colheitas, bem como medidas específicas do governo que incluíram restrições às exportações de cereais e a libertação de reservas alimentares adicionais.

No entanto, as pressões sobre os preços continuam a persistir, especialmente entre as leguminosas, que registaram uma diminuição de 4,2% na sementeira em relação à época anterior, até ao momento em que este artigo foi escrito.

Na divulgação do IPC de agosto, a inflação alimentar permaneceu elevada em 10,4% em termos homólogos, mas deverá moderar-se nos próximos meses.

Além disso, a inflação subjacente começou a abrandar, caindo abaixo do nível de 5% em termos homólogos em Agosto de 2023, enquanto, de forma encorajadora, o Índice de Preços por Grosso (WPI) permaneceu em território negativo.

Uma das principais causas de preocupação para o RBI é a dinâmica dos preços globais do petróleo, que registaram um aumento sustentado dos níveis de aproximadamente 60-70 dólares no início deste ano para acima da marca de 90 dólares, impulsionados pelos cortes voluntários de produção por parte da OPEP.

Como resultado, a Índia, que tem uma elevada factura de importação de petróleo, poderá assistir a um aumento dos custos da energia, bem como a uma deterioração do défice da balança corrente, que atingiu 1,8% do PIB.

Contudo, a nível retalhista, os consumidores na bomba podem estar relativamente protegidos de energia mais dispendiosa, uma vez que as empresas de comercialização de petróleo irão provavelmente absorver grande parte do aumento.

Devido à retórica agressiva dos bancos centrais globais, aos elevados preços de importação e às fortes saídas de capital, o USD-INR permaneceu sob pressão e é negociado a aproximadamente 83,2 no momento em que este artigo foi escrito.

Para conter a situação e estabilizar a rupia, as autoridades intervieram no mercado cambial internacional, o que levou as reservas cambiais a um mínimo de quatro meses de 590,7 mil milhões de dólares.

As condições de liquidez permaneceram restritivas, com as taxas do mercado monetário a deslocarem-se para 7%, no contexto das recentes transferências fiscais trimestrais para o governo.

Em 2 de outubro, a liquidez bancária foi medida em INR 44,22 mil milhões ou aproximadamente 530 mil milhões de dólares, uma queda acentuada em relação ao máximo de INR 1.485,12 mil milhões ou aproximadamente 18 mil milhões de dólares em setembro de 2023.

Esta queda ocorreu apesar da eliminação progressiva do Rácio de Reserva Incremental-Caixa instituído pelo RBI, que está previsto para terminar em 7 de outubro de 2023.



Embora a liquidez seja provavelmente amortecida devido a injeções fiscais do governo nos próximos meses, no futuro, os decisores de política monetária poderão ter de participar em operações adicionais de gestão de liquidez.

A nível global, a narrativa agressiva entre os principais bancos centrais, como a Fed e o BCE, deverá continuar a pesar sobre os mercados emergentes, como a Índia, enfraquecendo as moedas nacionais e conduzindo a saídas adicionais de carteiras.

Numa nota positiva, as obrigações do governo indiano deverão ser integradas no Global Diversified Index (GBI-EM GD) da JP Morgan, um índice de referência dos mercados emergentes, a partir de Junho de 2024, o que deverá apoiar a procura de rúpias.

No entanto, em parte devido ao tempo até à inclusão, bem como ao aumento gradual da ponderação no índice (até um máximo de 10%), esta notícia foi em grande parte ofuscada pelas expectativas de taxas de juro elevadas nas principais economias avançadas, num contexto de preocupações inflacionistas..

Dada a combinação de factores positivos e restritivos sobre a economia, e a pressão que a rupia sofre, o RBI deverá executar uma pausa agressiva e manter a actual taxa de política em 6,5%, apesar da inflação estar actualmente acima da banda de tolerância.

Um relatório da Bloomberg publicado hoje cedo observou que todos os economistas entrevistados foram unânimes nesta expectativa.

É pouco provável que os membros do Comité se desviem desta trajetória até que haja clareza suficiente sobre o consumo, o emprego, a inflação, a situação rural e a trajetória económica nas economias avançadas.

Embora a inflação em produtos perecíveis, como vegetais, provavelmente continue a moderar-se, Kaushik Das, economista-chefe do Deutsche Bank para a Índia, observou que o RBI pode revisar as projeções de inflação para o ano inteiro ligeiramente para cima, de 5,4% para 5,5%-5,7%.

Em termos de crescimento económico, espera-se que o MPC mantenha as estimativas do PIB para o ano financeiro completo em 6,5%.

Dados os factores de depreciação em jogo para a rupia indiana, o RBI provavelmente preferirá manter a taxa de política elevada por enquanto, enquanto a liquidez continua a permanecer no lado mais restritivo.

Muito provavelmente, sem mudanças significativas no ambiente económico, o RBI manterá o status quo até ao final do ano civil, mantendo ao mesmo tempo um olhar atento sobre os factores inflacionistas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.