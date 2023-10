Constellation Brands tem “dias melhores pela frente” após os lucros do segundo trimestre

Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) perdeu cerca de 2,0% hoje, apesar de ter relatado resultados superiores ao mercado em seu segundo trimestre fiscal.

Constellation viu fraqueza em vinhos e destilados

As ações estão em tendência de queda, talvez porque os investidores estão se concentrando em um declínio anualizado de 14% nas vendas de vinhos e destilados, para US$ 444,1 milhões. Ainda assim, Gerald Pascarelli, da Wedbush Securities, disse hoje no Yahoo Finance Live :

Constellation é historicamente uma história de crescimento de receita impulsionada pelo volume. É isso que estamos vendo agora. Esta é uma ação que é muito negociada em cerveja.

Do lado positivo, a Constellation Brands citou a força do “Modelo” ao aumentar sua perspectiva de lucro para o ano fiscal de 2024. A empresa de bebidas agora prevê US$ 12 a US$ 12,20 de lucro por ação ajustado este ano, contra os analistas de US$ 11,72.

A Constellation Brands vê agora um aumento de até 9,0% nas vendas de cerveja, enquanto as vendas de vinhos e destilados deverão permanecer praticamente inalteradas no ano fiscal de 2024.

Números notáveis nos ganhos do segundo trimestre da Constellation Brands

Ganhou US$ 690 milhões, o que se traduz em US$ 3,74 por ação

Em vez disso, teve prejuízo de US$ 1,15 bilhão (US$ 6,30 por ação) no ano passado

EPS ajustado impresso a US$ 3,70 de acordo com o comunicado à imprensa

As vendas aumentaram 7,0% ano a ano, para US$ 2,837 bilhões

O consenso foi de US$ 3,37 por ação e receita de US$ 2,824 bilhões

As vendas de cerveja aumentaram 12% no primeiro trimestre financeiro.

A Modelo Especial continuou a liderar todas as outras marcas de cerveja nos Estados Unidos – um aumento de 9,0% em relação ao ano passado. O analista da Wedbush, Pascarelli, reiterou sua classificação de “compra” da Constellation Brands antes da divulgação dos lucros.

Achamos que a empresa (Constellation Brands) está preparada para dias melhores pela frente.

Ele também aumentou seu preço-alvo para US$ 300, o que sugere uma vantagem de mais de 20% a partir daqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.