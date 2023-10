O preço da Loom Network dispara, mas os ganhos podem durar pouco

O token Loom Network se recuperou acentuadamente na quinta-feira, à medida que os contratos em aberto no mercado futuro continuavam. O token disparou para uma máxima de US$ 01575, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de US$ 0,1677. Aumentou mais de 320% em relação ao nível mais baixo de setembro.

Loom Network, um blockchain que tem integração perfeita com Bitcoin, Ethereum e Binance Chain, teve um bom desempenho nas últimas semanas. A alta continuou em setembro, depois que uma grande bolsa listou o token. Gate.io, uma das maiores bolsas do mundo, listou a moeda em setembro.

Ainda assim, uma olhada na rede Loom mostra que o número de novos endereços no ecossistema caiu para o nível mais baixo desde 24 de setembro. Ao mesmo tempo, o número de transações no ecossistema também caiu drasticamente, conforme mostrado abaixo.

Transações e endereços da Loom Network

Portanto, o preço da Loom Network está subindo, provavelmente devido ao aumento da pressão de compra. Dados da CoinGlass mostram que a quantidade de contratos em aberto de futuros subiu para mais de US$ 44 milhões, o nível mais alto já registrado. Este interesse em aberto é apenas da Bybit, a única empresa que fornece Loom Network em seu ecossistema.

Enquanto isso, de acordo com o CoinMarketCap, o volume de LOOM negociado nas bolsas está aumentando. O volume saltou mais de 139% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 169 milhões. A maior parte desse volume vem da Upbit seguida pela Binance.

Previsão de preço Loom Network

O gráfico diário mostra que o preço do LOOM tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Ele subiu acima de US$ 0,077, o ponto mais alto em 14 de julho. Também saltou acima da resistência principal em US$ 0,1432, a oscilação mais alta em março deste ano.

O LOOM ultrapassou as médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva para o preço da Loom Network testará novamente a resistência em US$ 0,1677, o ponto mais alto em setembro.

Se isso acontecer, validará o padrão de topo duplo, levando a um forte recuo, já que os vendedores visam o decote em US$ 0,1118, o ponto mais baixo na terça-feira.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.