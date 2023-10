O preço do Bitcoin se manteve bastante estável, mesmo com os riscos para a economia americana e global em curso. A moeda permaneceu firme acima do nível de resistência-chave de $27.500 nesta semana, mesmo enquanto os títulos de longo prazo do governo caíam. Outras criptomoedas como Ethereum e XRP também se mantiveram estáveis, enquanto a venda de tokens do Memeinator continuava a subir. Agora, ela arrecadou mais de $579 mil em menos de duas semanas.

Venda de títulos e rali do DXY

Um tema importante no mercado nesta semana foi o desempenho do mercado de títulos. Na quarta-feira, o rendimento do título de 30 anos disparou para o nível de resistência-chave de 5%, seu nível mais alto desde 2007. Os rendimentos dos títulos de 10 anos e de 5 anos também continuaram seu impressionante rally.

Ao mesmo tempo, o índice do dólar americano (DXY) subiu para o nível mais alto desde Novembro do ano passado, enquanto o índice de medo e ganância caiu para a zona de medo extremo de 25. As acções americanas também caíram acentuadamente nas últimas semanas.

Esta ação dos preços ocorreu à medida que os riscos para a economia aumentavam. Por exemplo, existem riscos de paralisação do governo nos Estados Unidos depois de o Congresso ter deposto o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. Uma paralisação, que foi evitada no fim de semana passado, poderá acontecer novamente em novembro.

Além disso, ainda existem riscos de inflação mesmo após a queda no preço do petróleo bruto nesta semana. O Brent caiu para $89, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) despencou para $87. Suspeito que a inflação medida pelo índice geral tenha saltado de 3,7% em agosto para cerca de 4% em setembro, devido ao aumento dos preços da gasolina para $3,8.

Portanto, é bastante encorajador que o Bitcoin tenha permanecido estável durante todo esse tempo. Ele subiu mais de US$ 3.000 em relação ao seu nível mais baixo em setembro.

A venda de tokens Memeinator continua

Também é encorajador que muitos desenvolvedores ainda estejam levantando dinheiro à medida que o inverno criptográfico continua. Por exemplo, Memeinator, uma criptomoeda que está por vir, já arrecadou mais de US$ 576 mil em menos de duas semanas. Este é um sinal de que os investidores acreditam que a indústria criptográfica se recuperará no curto prazo.

Para começar, Memeinator é uma nova criptomoeda que visa infundir o conceito de moedas meme e inteligência artificial. É uma criptomoeda de próxima geração que busca ter mais sucesso do que tokens existentes como Shiba Inu, Pepe e Dogecoin.

De acordo com seu whitepaper, o Memeinator terá um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. 62% desses tokens agora estão sendo oferecidos na pré-venda, enquanto 15% e 10% irão para marketing, listagens CEX e desenvolvimento.

O restante será destinado à provisão de liquidez em exchanges e ao pool de competição. Ao contrário de muitos outros tokens, o Memeinator terá uma queima de tokens trimestral, na tentativa de impulsionar seu valor. A queima de tokens é uma situação em que os tokens são colocados em uma carteira que não pode ser desbloqueada. De acordo com o cronograma, eles também introduzirão o staking e NFTs exclusivos. Você pode comprar o token Memeinator (MMTR) aqui.

