Preço do Aptos: APT mostra fraqueza antes do desbloqueio do penhasco de US$ 23,8 milhões

O preço do Aptos caiu mais de 5% nas últimas 24 horas, já que muitas criptomoedas mostram fraqueza em linha com o mercado de ações mais amplo. O colapso de hoje viu o par APT/USD continuar abaixo da zona de suporte principal em US$ 5,00 pela primeira vez desde 11 de setembro, quando caiu para mínimos de US$ 4,90 nas principais exchanges de criptomoedas. O preço do Aptos atingiu mínimos de US$ 4,88 na Coinbase.

Um grande evento de notícias do Aptos esta semana é o enorme desbloqueio do token APT esperado em 12 de outubro. É um cenário em que a volatilidade pode desempenhar um papel no preço do APT. Uma perspectiva semelhante pode ser observada para outros tokens que enfrentam desbloqueios significativos na semana de 9 a 16 de outubro, incluindo CYBER, FLOW, SWEAT, GLMR e 1INCH.

Preço do Aptos – o que vem a seguir para o APT em meio ao enorme desbloqueio de tokens?

Mesmo que os analistas de criptografia mantenham uma perspectiva otimista para Bitcoin e criptografia, a perspectiva atual para APT sugere maior fraqueza, dado o impacto potencial de eventos geopolíticos nos mercados em geral. Nesse caso, uma queda na moeda principal Bitcoin poderia sinalizar novos movimentos descendentes para as altcoins.

Para a APT, um possível catalisador para a volatilidade descendente poderia ser o próximo desbloqueio de tokens agendado para 12 de outubro.

Tal como acontece com a queda mencionada para mínimos de US$ 4,90 em setembro, a comunidade Aptos poderá ver o preço do APT sofrer uma ação negativa quando milhões de APT forem desbloqueados no mercado.

De acordo com o Token Unlocks, um total de US$ 37,92 milhões em fornecimento de tokens serão desbloqueados esta semana, com sete tokens programados para o que a plataforma de insights tokenomics diz serem “desbloqueios de penhascos”. Aptos será responsável por mais de US$ 23 milhões do desbloqueio desta semana.

Especificamente, a Aptos lançará 4,54 milhões de APT no mercado, com o desbloqueio representando cerca de 1,9% do fornecimento circulante da criptomoeda. Uma liberação tão grande de tokens provavelmente resultará em um aumento na pressão de venda para a APT.

É importante notar que 3,21 milhões dos tokens desbloqueados irão para a comunidade, enquanto 1,33 milhão serão para a fundação. Dada a dinâmica do ecossistema, a pressão de venda mais provável poderá provir dos detentores comunitários, que poderão aproveitar a alocação para atingir acordos de realização de lucros.

Aptos price on the weekly chart. Source: TradingView

Uma quebra abaixo dos mínimos intradiários de US$ 4,95 poderia permitir que os ursos visassem a mínima acumulada no ano de US$ 3,40. A perspectiva é reforçada pelo preço permanecer dentro de uma tendência macro descendente desde o pico acima de US$ 20,30 em janeiro de 2023.

