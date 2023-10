Você deveria comprar o iene japonês enquanto os investidores estrangeiros apostam no mercado de ações local?

Hoje em dia, todos os olhos estão voltados para o iene japonês (JPY), já que o par USD/JPY atingiu 150 (novamente). Subiu de menos de 130 em Março e agora é negociado num território onde o Banco do Japão tinha intervindo anteriormente.

Poucos dias antes do relatório Non-Farm Payrolls (NFP) ser divulgado na sexta-feira passada, os traders de JPY viram a taxa de câmbio USD/JPY cair três grandes números (ou seja, trezentos pips) em poucos minutos ou mais. Muitos pensaram que o Banco do Japão interveio, mas não houve confirmação oficial.

Mas uma abordagem mais saudável à negociação e ao investimento é não depender de um banco central para fazer alguma coisa. Em vez disso, recomenda-se fazer sua própria pesquisa e a devida diligência.

Aqueles que compram o JPY durante o verão estão enfrentando uma grande redução. Muitos provavelmente jogaram a toalha.

No entanto, o JPY parece atraente nos níveis atuais. Pode levar algum tempo para se fortalecer, mas vale a pena tentar nos níveis atuais.

De uma perspectiva fundamental, as coisas também parecem evoluir a favor do JPY.

Na semana passada, um artigo no Financial Times destacou as palavras do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, apelando aos investidores estrangeiros para investirem no futuro do Japão. Mas os investidores estrangeiros já estão a comprar ações japonesas em níveis não vistos há uma década.

Para comprar ações locais, é necessária a moeda local. Portanto, os investidores estrangeiros trocam a sua moeda (seja USD, EUR, AUD ou GBP) para comprar a moeda local – o JPY.

Assim, o artigo, de facto, destacou o facto de a procura pelo JPY ser forte.

Outra reviravolta interessante que poderá ocorrer vem do GPIF – Fundo de Investimento de Pensões do Governo do Japão.

USD/JPY em 150 pode desencadear mudanças na alocação GPIF

Em 2020, circularam notícias de que o GPIF havia decidido aumentar a alocação de títulos estrangeiros em sua carteira em 10% a 25%. Naturalmente, comprar títulos estrangeiros significava vender a moeda local (JPY) e comprar moeda estrangeira para pagar os títulos.

Portanto, talvez faça mais sentido para o GPIF transferir a alocação de volta para o Japão – para investir no futuro do Japão. Faz sentido, considerando que o USD/JPY é negociado perto de 150.

Resumindo, estes não são níveis para vender o iene. Exatamente o oposto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.