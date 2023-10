O fundador da Rede SSV, Alon Muroch, foi convocado em meio à guerra entre Israel e o Hamas

Alon Muroch, o fundador da plataforma de infraestrutura de piquetagem Ethereum SSV Network, foi convocado para as Forças de Defesa de Israel.

Muroch fez o anúncio em um post no X na quarta-feira, observando que considerou a situação no terreno muito pior do que a transmitida desde o ataque surpresa do Hamas a Israel no fim de semana passado. Aqui está o que o fundador da Rede SSV disse:

“Fui convocado, a situação no terreno é significativamente pior do que a descrita. Massacre é a única palavra que me vem à cabeça. 90% civis (famílias). Estamos virando a mesa, não será curto nem bonito.”

Israel convocou mais de 300 mil reservistas do exército em meio a relatos de que estaria planejando uma grande ofensiva terrestre contra os militantes do Hamas.

O preço da rede SSV caiu após notícias de Muroch

O preço da Rede SSV (SSV) caiu drasticamente após a notícia, caindo quase dois dígitos em poucas horas, à medida que a pressão de venda empurrava o token nativo de máximos de US$ 14,80 para mínimos de US$ 13,40. No momento em que este artigo foi escrito, o preço da criptomoeda estava acima de US$ 14,00, com o sentimento mudando entre os touros em meio à garantia da equipe da Rede SSV sobre o projeto.

Matthias, chefe de BD global da SSV Network, observou em comunicado que o projeto permaneceu focado em seus objetivos mesmo diante das adversidades. A Rede SSV injetou milhões de dólares na promoção do staking descentralizado de ETH, incluindo um fundo de ecossistema de US$ 50 milhões para o desenvolvimento da Tecnologia de Validador Distribuído (DVT).

De acordo com dados da CoinGecko, o SSV foi negociado a cerca de US$ 14,15 às 7h ET do dia 11 de outubro, ainda com queda de mais de 4% nas últimas 24 horas. O valor da altcoin caiu quase 11% na semana passada.

Guerra Israel-Hamas e impacto nos mercados

Relatórios da Palestina e de Israel indicam que mais de 2.200 pessoas foram mortas desde o início do conflito – a CNN informou que pelo menos 1.055 pessoas foram mortas até agora em Gaza na sequência dos ataques aéreos retaliatórios de Israel, enquanto 1.200 mortes foram ligadas aos ataques do Hamas.

Embora as ações do petróleo e da defesa tenham subido no início da semana, no meio de uma reação instintiva ao conflito, os especialistas opinaram que abundam os riscos que poderão impactar ainda mais o mercado financeiro mais amplo.

O investidor bilionário Paul Tudor Jones alertou que os riscos geopolíticos associados à guerra Israel-Hamas podem aumentar a pressão descendente sobre as ações.