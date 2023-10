A reacção instintiva diminui, mas poderá a guerra Israel-Palestina levar o petróleo a 150 dólares por barril?

Na madrugada de sábado, 7 de outubro de 2023, imagens da carnificina que tomou conta das ruas de Israel foram transmitidas para todo o mundo.

Um ataque repentino e massivo significou a perda de pelo menos 700 vidas.

Além disso, os relatórios sugerem que aproximadamente 400 palestinos foram vítimas de ataques aéreos israelenses.

A CNN relata que a escala da violência não teve precedentes, com algo entre 2.200 e 5.000 foguetes sendo disparados contra Israel, dependendo da fonte.

A NDTV, uma rede de notícias indiana, observou que os ataques com mísseis ocorreram em 20 minutos.

Sirenes de ataque aéreo soaram enquanto o sistema de defesa aérea de última geração de Israel, o Iron Dome, que está em serviço ativo desde 2011, foi supostamente sobrecarregado pela escala do ataque.

Isso ocorreu apesar das atualizações do sistema em 2021.

O aumento esperado nos preços do petróleo

Num contexto de queda da procura global, os preços do WTI e do Brent caíram aproximadamente 8% e 11%, respetivamente, ao longo da semana passada, marcando a maior queda semanal desde março de 2023.

Contudo, os preços globais do petróleo são altamente suscetíveis a tensões geopolíticas, particularmente no Médio Oriente, que desencadearam uma forte recuperação no início da sessão.

Isto ocorre apesar de Israel ter capacidade limitada de produção e refino de petróleo, enquanto os dados de energia primária divulgados pela Administração de Informação Energética dos EUA para a Palestina em 2021 observaram que a Cisjordânia e a Faixa de Gaza não produzem carvão, gás natural seco, petróleo ou outros hidrocarbonetos. -líquidos à base.

O WTI, que fechou em US$ 85,19, disparou rapidamente para uma máxima de US$ 87,24.

No momento em que este artigo foi escrito, isso diminuiu um pouco para US$ 85,81.

O petróleo Brent, por outro lado, abriu em US$ 87,36, antes de subir para US$ 89,0.

Tal como acontece com o WTI, os preços diminuíram, mas já estão sendo negociados abaixo da abertura do mercado em US$ 87,29.

Vandana Hari, CEO da Vanda Insights, antecipou a possibilidade de tal situação e observou :

Poderemos ver um aumento repentino nos preços do petróleo na segunda-feira…

O súbito salto no preço parece ter ocorrido por um período limitado e poderá desaparecer assim que o mercado tiver a certeza de que o início das hostilidades em grande escala será localizado e temporário.

No entanto, acrescentou que se a violência persistir, isso poderá resultar numa volatilidade significativa para os mercados petrolíferos e conduzir a preços mais elevados no longo prazo.

Equações geopolíticas

Os Estados Unidos têm estado a tentar mediar um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, numa tentativa de retomar relações harmoniosas.

As discussões com a Arábia Saudita são cruciais para a administração Biden, que tem tentado convencer o Reino a aumentar a sua produção de petróleo e a aliviar a rigidez energética global.

No entanto, com pouca clareza sobre como este novo ciclo de violência acabará por se desenrolar entre Israel e a Palestina, estes esforços, bem como a estabilidade regional mais ampla, poderão ser potencialmente desfeitos.

Irã

Talvez, ainda mais do que a Arábia Saudita, Israel ou a Palestina, os participantes nos mercados financeiros estejam concentrados nas implicações para o Irão, um membro-chave da OPEP.

Ao longo do último ano, uma parte das descidas nos preços globais do petróleo foram impulsionadas pela reintegração de fornecimentos parciais iranianos (estimados em meio milhão de barris por dia) no mercado global, bem como pela desescalada tensões na região.

O veterano das matérias-primas e proprietário de fundos de cobertura, Pierre Andurand, observou que, uma vez que o Irão é visto desfavoravelmente nos Estados Unidos como um apoiante dos ataques a Israel, o Presidente Biden pode voltar a aplicar sanções ao país, apertando ainda mais o mercado petrolífero a longo prazo.

Um relatório do The Wall Street Journal colocou a culpa diretamente no Irã, observando:

O Irão ajudou a planear um ataque a Israel durante várias semanas… O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica deu luz verde final na segunda-feira passada em Beirute.

Falando à Reuters, o especialista em energia Saul Kavonic observou que se sanções lideradas pelos EUA forem impostas ao país,

(nesse caso)…até 3% do fornecimento global de petróleo está em risco.

O conflito surge numa altura em que os países da OPEP+ já concordaram com cortes voluntários substanciais na produção até ao final de 2023.

Palavras finais

Embora os preços do petróleo tenham moderado um pouco desde o pico de hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou os cidadãos para esperarem,

…uma guerra longa e difícil…

Como resultado, qualquer desescalada sustentada pode estar potencialmente fora de alcance no curto prazo.

Embora as implicações a curto prazo da guerra Israel-Palestina sobre o preço do petróleo possam ser transitórias, Andurand acredita que se o Médio Oriente como um todo for envolvido num conflito mais vasto, os efeitos poderão ser profundos.

Ele observou,

…não se deve esperar um grande aumento no preço do petróleo nos próximos dias…O mercado acabará por ter de implorar por mais oferta saudita, o que acredito, não acontecerá abaixo dos 110 dólares do Brent… Além disso, a probabilidade de que este (potencial para futuros sanções lideradas) levará a um conflito direto com o Irão não é zero.

Em linha com as preocupações de Andurand, Kavonic acrescentou que a situação poderia tornar-se ainda mais imprevisível se a instabilidade regional em formação impactasse o acesso ao Estreito de Ormuz, a porta de entrada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã,

…cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo poderá ficar refém.

Marko Papic, estratega-chefe do Grupo Clocktower, argumentou que as perturbações geopolíticas históricas no Levante tiveram, no passado, impactos temporários nos preços globais do petróleo, uma vez que quaisquer consequências tendem a ser localizadas.

Source: MacroBond, MarketWatch

Contudo, nem todos os comentadores estão optimistas quanto à eventual manutenção dos preços do petróleo sob controlo.

Por exemplo, Dan Alamariu, estrategista-chefe global da Alpine Macro, acredita que um rompimento pode estar previsto e atribui uma probabilidade de 20% de os preços do petróleo subirem para até US$ 150 por barril devido às tensões no Oriente Médio.

Qualquer que seja o resultado, é provável que a relação EUA-Irão desempenhe um papel de liderança na decisão da trajetória dos mercados energéticos nos próximos meses.

