O PPI dos EUA aumenta para o máximo de cinco meses, mas as expectativas de aumento da taxa do Fed permanecem pouco afetadas

Hoje cedo, o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA publicou os seus tão aguardados dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI).

O PPI para setembro subiu para 2,2% A/A, bem acima da previsão de 1,6% A/A conforme Investing.com e superior aos 2,0% A/A do mês anterior.

Isto marcou o terceiro mês consecutivo de aumento dos preços ao produtor, atingindo o maior aumento desde abril de 2023, que foi registrado em 2,3% A/A.

Isto pode revelar-se um sinal preocupante antes do anúncio da Reserva Federal em 1 de Novembro, à luz do forte aumento nas folhas de pagamento não-agrícolas no início deste mês.

Contudo, a leitura do IPP de Setembro permaneceu abaixo da média de Janeiro-Agosto de 2,475%.

Source: TradingEconomics.com

Dados mensais

Copy link to section

Numa base mensal, o PPI diminuiu para 0,5% MoM, arrefecendo em relação ao aumento do mês anterior para 0,6% MoM.

Este valor foi superior às expectativas do mercado de 0,3% e bem acima da média mensal de janeiro a agosto de 0,15%.

Demanda final, bens e serviços

Copy link to section

O índice de procura final de bens aumentou 0,9% em termos mensais, diminuindo consideravelmente face aos 2,0% registados em agosto de 2023.

O principal contribuinte foi um salto de 13,9% no índice de serviços de depósito (parcial).

A moderação global foi liderada pelos bens energéticos que registaram uma subida de 3,3%, face a 10,3% em Agosto.

No entanto, o BLS observou,

Mais de 40 por cento do aumento de Setembro nos preços dos bens de procura final pode ser atribuído a um aumento de 5,4 por cento no índice da gasolina.

Os alimentos, por outro lado, que registaram uma contracção de 0,5% no último mês, registaram uma forte reviravolta e aumentaram 0,9% em Setembro.

Serviços

O índice de demanda final por serviços subiu para 0,3%, ante 0,2% no mês anterior.

A componente comercial aumentou para 0,5%, face aos 0,2% de Agosto, mas manteve-se bem abaixo dos 1,6% de Julho, que também é o limite máximo para 2023.

Transporte e armazenagem, por outro lado, tiveram o segundo mês consecutivo de contração, de (-)0,3% em agosto para (-)0,4% no relatório de setembro.

Em Setembro, os preços dos bens ultrapassaram os serviços em 0,9% a 0,3%, tendência que se estendeu a partir de Agosto, onde mediram 2,0% e 0,2%, respectivamente.

A última vez que o aumento dos preços dos bens ultrapassou os serviços foi em janeiro de 2023, quando foram de 1,3% e 0,0%, respetivamente.

Núcleo da inflação ao produtor

Copy link to section

Os preços básicos (que excluem componentes voláteis, como alimentos e energia) aumentaram 2,8% em termos homólogos, moderando-se em relação aos 2,9% do relatório anterior.

Isto foi significativamente superior às estimativas de mercado de 2,3%, conforme relatado pelo Investing.com.

O mês de agosto foi revisado para cima, de 2,5% para 2,9%, sugerindo a possibilidade de endurecimento no núcleo anualizado do PPI.

No mês, o núcleo do IPP subiu 0,2%, como em agosto, mas permaneceu abaixo do aumento de 0,3% em julho.

Política monetária

Copy link to section

O anúncio de novembro marcará a penúltima ação tarifária antes do final do ano.

O IPP de hoje e o IPC de amanhã são os dados-chave finais dos dados de inflação que serão publicados antes da reunião de novembro do Fed.

Estes desempenharão um papel fundamental na determinação das próximas projecções de inflação e da trajectória das taxas de juro até ao final do ano.

Apesar do IPP estar mais quente do que o previsto e da narrativa agressiva da Fed no início do ano, os mercados parecem relativamente pouco convencidos de que as taxas directoras irão subir este ano.

Source: CME FedWatch Tool

Esta expectativa provavelmente só se alterará se a inflação a retalho surpreender significativamente no sentido positivo, especialmente tendo em conta a moderação da inflação subjacente e a evolução geopolítica em curso.

Expectativas do IPC e minutas do Fed

Copy link to section

Antes da divulgação do IPC de amanhã, os mercados esperam uma moderação de 3,7% em termos homólogos em agosto para 3,6% em termos homólogos.

O relatório de agosto registrou um salto significativo de 3,2% em relação ao ano anterior em julho de 2023.

Palavras finais

Copy link to section

O PPI surpreendeu positivamente, subindo 2,2% em termos homólogos, enquanto a inflação subjacente moderou para 2,8% em termos homólogos.

A inflação de bens ultrapassou a inflação de serviços pelo segundo mês consecutivo, contrariando a trajetória desde janeiro de 2023.

Tanto o PPI quanto o PPI principal esfriaram em relação ao mês anterior.

A estabilidade do núcleo da inflação irá provavelmente contribuir para a decisão da Fed de manter as taxas inalteradas na sua reunião de Novembro.

Os mercados estarão observando atentamente os números do IPC de amanhã, bem como a ata do FOMC do Fed, divulgada ainda hoje.