Shiba Memu pretende superar Shiba Inu e Dogecoin

Shiba Inu e Dogecoin perderam força nos últimos anos, à medida que os investidores abandonam as moedas meme tradicionais. SHIB caiu para um mínimo de $ 0,0000068, o nível mais baixo desde junho de 2023. Ele caiu mais de 39% em relação ao nível mais alto deste ano.

Da mesma forma, o preço do Dogecoin caiu para US$ 0,056, o ponto mais baixo desde junho. Caiu dois dígitos em relação ao máximo acumulado no ano. Outras moedas meme tradicionais, como Dogelon Mars, Floki Inu e Baby Doge, também caíram junto com outras criptomoedas.

Shiba Memu tem salvação?

Copy link to section

As moedas Meme recuaram devido à demanda relativamente baixa entre os investidores. Eles também caíram devido às ações do Federal Reserve e dos reguladores americanos. O Fed aumentou as taxas de zero em 2022 para o máximo de várias décadas de 5,50%. As autoridades deram a entender que farão outro aumento este ano.

A SEC também tem sido bastante agressiva nos últimos meses. Recentemente, processou a Binance e a Coinbase, as duas maiores empresas do setor. Além disso, negou continuamente a empresas como VanEck, Fidelity, Blackrock e Grayscale suas aplicações locais de ETF Bitcoin.

Apesar do clima de pessimismo, o Shiba Memu está buscando mudar essa tendência. Sua venda de tokens continuou e agora está se aproximando do importante nível de US$ 4 milhões. Ele arrecadou US$ 3,73 milhões nos últimos dois meses.

Shiba Memu será diferente de outros tokens como Shiba Inu e Dogecoin. Por um lado, virá com um utilitário integrado, incluindo a sua integração com inteligência artificial (IA). Sua tecnologia de IA será altamente avançada e incluirá tecnologias como Processamento de Linguagem Natural (PNL), análise de sentimento, reconhecimento de imagem e vídeo e análise preditiva. Você pode comprar Shiba Memu aqui.

Shiba Memu é um bom investimento?

Copy link to section

O Shiba Memu tem como objetivo ser uma criptomoeda meme melhor do que moedas populares como Pepe, Bonk, Shiba Inu e Dogelon Mars. Ele busca fazer isso por meio do uso de inteligência artificial (IA) para fins de marketing. Além disso, no futuro, os desenvolvedores planejam construir uma gama abrangente de produtos, incluindo o metaverso e jogos.

Portanto, a relação risco/retorno deste investimento parece favorável. Isso significa que a compra de alguns tokens Shiba Memu pode levar a retornos substanciais quando listados nas principais exchanges descentralizadas e centralizadas, como Binance, Coinbase e Uniswap.

O token Shiba Memu terá um total de 1 bilhão de tokens. 85% desses tokens estão sendo vendidos em um evento de pré-venda, enquanto 10% deles irão para as plataformas CEX e DEX. Outros tokens irão para desenvolvedores e liquidez entre cadeias.

No entanto, investir em Shiba Memu ainda é um ativo arriscado, como vimos com os principais tokens meme, como a moeda meme Bonk e Milady. Portanto, você só deve investir fundos que possa perder.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.