Previsão do preço das ações da Tilray: TLRY pode cair cerca de 25% em breve

O preço das ações da Tilray (NASDAQ: TLRY) eliminou a maior parte dos ganhos obtidos em setembro, à medida que aumentavam as esperanças de clareza regulatória. Depois de subir para US$ 3,40 em 5 de setembro, o estoque de cannabis despencou cerca de 41% e agora está em seu nível mais baixo desde 27 de julho.

Juros curtos disparando

A Tilray Brands sofreu uma grande queda em desgraça. A ação caiu de seu máximo histórico de US$ 300 para ~2. Outras ações populares de cannabis, como Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries e Scotts Miracle-Gro, também despencaram.

A Tilray Brands fornece o melhor exemplo de como o investimento exagerado pode dar terrivelmente errado para os investidores. Também vimos esta situação em ações de EV como Mullen Automotive, Canoo e VinFast.

Da mesma forma, muitas ações de energia limpa que surgiram há alguns anos, como Sunrun, Enphase Energy e First Solar, voltaram à Terra. Acredito que muitas ações de IA badaladas, como C3.ai, também irão despencar no longo prazo, como escrevi aqui .

O preço das ações da Tilray Brands despencou devido ao lento crescimento da empresa, à falta de grande clareza regulatória nos Estados Unidos e às perdas elevadas. Embora sua receita tenha saltado para US$ 627 milhões no último ano fiscal, seu prejuízo saltou para mais de US$ 1,4 bilhão.

A sequência de perdas continuou no último trimestre. Seus resultados mostraram que a receita líquida aumentou 15% em relação ao ano anterior, para US$ 177 milhões. Para uma empresa de “crescimento” deficitária, é sempre importante apresentar uma taxa de crescimento superior a esta.

As margens brutas ajustadas caíram para 28%, enquanto o prejuízo líquido da empresa diminuiu para US$ 56 milhões. O EBITDA ajustado recuou para US$ 11,4 milhões. A Tilray espera continuar a aumentar a sua quota de mercado no Canadá e nos EUA.

Além disso, a administração espera transformar a empresa em um player líder no negócio de álcool. Recentemente, adquiriram diversas marcas da AB InBev. Também está investindo em seu negócio de bebidas artesanais.

A preocupação entre os investidores é que a Tilray precisará de levantar capital adicional à medida que a sua série de perdas continua. Já aumentou sua contagem de ações de 460 milhões em 2021 para mais de 730 milhões. Isso explica por que os juros a descoberto saltaram para o nível mais alto já registrado.

Previsão do preço das ações da Tilray

O gráfico diário mostra que o preço das ações TLRY formou um padrão de topo duplo em setembro. Na análise técnica, este é um dos padrões de baixa mais populares. Agora ele se moveu abaixo do decote desse padrão em US$ 2,24. As ações também caíram abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda.

Portanto, a perspectiva para as ações é de baixa, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 1,50, o que é cerca de 25% abaixo do nível atual.