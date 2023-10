Regulador do Reino Unido acaba de banir o ex-CEO do Barclays: saiba mais

Jes Staley – o ex-CEO do Barclays PLC (LON: BARC) não pode mais ocupar uma posição significativa na indústria financeira do Reino Unido.

Staley multado e banido por causa de laços com Jeffrey Epstein

Na quinta-feira, a Autoridade de Conduta Financeira ordenou que Staley pagasse £ 1,8 milhão (US$ 2,21 milhões) de multa por fazer declarações enganosas sobre seu relacionamento com o agora falecido agressor sexual – Jeffrey Epstein.

Além disso, o regulador proibiu-o de exercer funções de gestão sénior no setor de serviços financeiros. De acordo com Therese Chambers – Junte-se à Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA:

Um CEO precisa exercer um bom julgamento e dar o exemplo aos funcionários de sua empresa. O Sr. Staley não conseguiu fazer isso.

As ações do Barclays PLC caíram 3,0% no momento em que este artigo foi escrito.

Barclays quer que Jes Staley perca bônus anteriores

Staley deixou o cargo de CEO do banco com sede em Londres em novembro de 2021, após uma investigação inicial sobre seus laços com Jeffrey Epstein.

Ele encaminhou a decisão do regulador de impedir o banqueiro de ocupar um cargo sênior no Reino Unido ao Tribunal Superior para consideração na quinta-feira.

Também hoje, o Barclays disse em um comunicado de mercado que Staley deveria abrir mão de bônus e compensações anteriores no valor de £ 17,8 milhões no total. A multinacional, no entanto, não comentou mais nada sobre o assunto.

O anúncio chega poucos dias antes da data prevista para o Barclays PLC divulgar os seus resultados financeiros do terceiro trimestre. O JPMorgan também concordou no mês passado com um acordo de US$ 75 milhões com as Ilhas Virgens dos EUA em uma ação judicial relacionada aos seus laços com Jeffrey Epstein.