XRP atrai atenção enquanto as baleias despejam 55 milhões de tokens

O XRP da Ripple tem atraído a atenção da comunidade criptográfica recentemente, considerando seus intermináveis desenvolvimentos na SEC. No entanto, a última ação das baleias por trás da moeda desencadeou várias especulações entre os jogadores de criptomoedas.

O Whale Alert mostra que os detentores de baleias despejaram aproximadamente 55 milhões de XRPs nas exchanges Bitso e Bitstamp. Enquanto os entusiastas avaliam o motivo da movimentação dos ativos, o XRP sofreu quedas de preços. A altcoin despencou recentemente em meio a questões macro, como o conflito Israel-Hamas e a deterioração do mercado global.

Baleias despejando XRP

De acordo com o Whale Alert, grandes carteiras enviaram quantidades substanciais de XRP para duas exchanges de criptomoedas. Uma transação viu 31.200.000 XRP, no valor de mais de US$ 15 milhões, enviados para a Bitstamp de uma carteira desconhecida.

Simultaneamente, outro endereço desconhecido transferiu XRP no valor de mais de US$ 11,5 milhões (23,7 milhões de moedas) para a Bitso.

Embora as transações de baleias possam ser comuns no mundo criptográfico, as últimas transferências levantaram preocupações, considerando as quedas de preços do XRP nos últimos sete dias. Esses investidores, se planejarem vender, sofrerão perdas.

No entanto, a Bitstamp está entre as redes ODL da Ripple que usam XRP para concluir transferências de fundos. Assim, a carteira poderia ter enviado os tokens para atender aos requisitos de ODL no Bitstamp. ODL é uma solução de pagamento global da Ripple. Ele usa XRP como seu ativo ponte.

Perspectiva de preço XRP

O XRP foi negociado a US$ 0,4833 até o momento, queda de 0,42% no dia anterior. Além disso, seu volume e capitalização de mercado caíram 5,54% e 0,31% nesse período, para US$ 712 milhões e US$ 25,83 bilhões, respectivamente.

XRP 7-day Chart on Coinmarketcap

O XRP exibiu uma tendência de baixa na semana passada, à medida que os participantes do mercado mudaram o foco para o conflito no Oriente Médio.

Enquanto isso, os entusiastas da criptografia debateram o último movimento de XRP pelas baleias. Estarão os indivíduos a optar por perdas para escapar a novas descidas de preços ou para cumprir os requisitos do EAD?

