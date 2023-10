Preço das ações da EasyJet: preso em um mercado baixista com o retorno dos dividendos

O preço das ações da EasyJet (LON: EZJ) despencou para o nível mais baixo desde janeiro, à medida que a recente liquidação ganhou força. A ação recuou para um mínimo de 402,3p na quinta-feira, ~23% abaixo do ponto mais alto deste ano. O país entrou num mercado em baixa mais profundo, uma vez que as preocupações com os custos persistem.

Resultados financeiros da EasyJet

O preço das ações da EasyJet ganhou destaque após a publicação de seu balanço comercial do quarto trimestre e do ano inteiro na quinta-feira. Os resultados mostraram que o lucro da empresa ficará entre £ 650 e £ 670 milhões no quarto trimestre.

Seu lucro antes de impostos (PBT) ficará entre £ 850 e £ 870 milhões no segundo semestre do ano. Ela também espera que sua capacidade no próximo trimestre cresça 15%. Mais importante ainda, a EasyJet decidiu regressar à sua política de dividendos.

Começará com uma taxa de pagamento de 10% e depois aumentará para 20% no próximo exercício financeiro. A administração acredita que ainda pode continuar a aumentar o retorno dos seus acionistas nos próximos anos.

O preço das ações da EasyJet caiu devido aos riscos contínuos de rentabilidade à medida que o custo do combustível aumenta. O preço do combustível de aviação tem apresentado tendência de alta, à medida que o preço do petróleo bruto continua se recuperando. A Delta Airlines também alertou sobre esses desafios em seus resultados divulgados na quinta-feira.

Ainda assim, pode-se argumentar a favor do investimento na EasyJet. Em primeiro lugar, é uma medida bem-vinda que a empresa planeie recompensar os acionistas com dividendos. A menos que aconteça uma grande crise, suspeito que este crescimento de dividendos continuará por algum tempo.

Em segundo lugar, a EasyJet continua a modernizar as suas operações. Ela fez centenas de pedidos da Airbus. Os novos A320 terão maior capacidade de assentos, o que é positivo, principalmente na alta temporada.

Terceiro, a EasyJet é uma marca bem conhecida que possui um dos balanços mais fortes do setor. Os dados mostram que tem mais de 3,4 mil milhões de libras em dinheiro, 10,5 mil milhões de libras em activos totais e 8,6 mil milhões de libras em passivos.

Previsão do preço das ações da EasyJet

O preço das ações da EasyJet tem estado sob intensa pressão nos últimos meses, como escrevi neste artigo . A situação piorou na quinta-feira, depois que a empresa publicou fortes lucros. À medida que caiu, moveu-se abaixo do suporte principal em 408,6p, a oscilação mais baixa em 28 de setembro e 25 de agosto.

A ação permaneceu abaixo da média móvel de 50 dias e do nível de resistência crucial em 440p, a oscilação mais baixa em 20 de março. Portanto, as ações provavelmente continuarão caindo à medida que os vendedores visam o próximo suporte principal em 380p. Esta visão está de acordo com a minha previsão anterior da EasyJet.

