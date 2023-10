Cathie Wood – Fundadora e CEO da Ark Invest vê a inteligência artificial como um impulsionador da produtividade que, por si só, a torna anti-inflacionária.

Comentários recentes de Cathie Wood sobre inteligência artificial

No início desta semana, o Bureau of Labor Statistics dos EUA informou que a inflação subiu 0,4% no mês de setembro, contra a estimativa do Dow Jones de um aumento de 0,3%.

O que essa informação sinaliza é que a inflação continua a ser uma preocupação – e a inteligência artificial é o seu antídoto, de acordo com Cathie Wood.

O investidor influente vê um ambiente “ideal” para as empresas de IA no futuro, à medida que a economia dos EUA desacelera mais do que o esperado e as empresas recorrem à inteligência artificial em busca de melhores margens de lucro.

Em particular, Wood disse que as empresas de software de IA atrairão enormes investimentos. No entanto, a inteligência artificial é um mercado total endereçável grande o suficiente para que uma gama mais ampla de nomes se beneficie significativamente – e isso inclui projetos emergentes como Shiba Memu.

Shiba Memu é uma potência de marketing habilitada para IA

Shiba Memu é um nome relativamente novo que não apenas o posiciona para se beneficiar do foco crescente na inteligência artificial, mas também lhe dá exposição a outro mercado em rápido crescimento – moedas meme.

A plataforma que está atualmente em pré-venda se propôs a construir uma potência de marketing autossuficiente habilitada para IA que oferece a mesma produtividade e eficiência que você esperaria de cerca de uma centena de agências de marketing.

Além disso, possui uma moeda meme nativa (SHMU) própria que você pode comprar e usar em sua plataforma para aproveitar ao máximo o Shiba Memu. Dá-lhe exposição ao mercado de moedas meme que valia zero dólares no início da pandemia, mas que já tinha acumulado uma avaliação de 20 mil milhões de dólares até ao final de 2022.

SHMU está atualmente custando US$ 0,034 e seu preço sobe uma vez a cada 24 horas, o que torna o investimento nesta moeda meme ainda mais interessante.

Shiba Memu (SHMU) ainda não foi listado nas exchanges de criptomoedas

Shiba Memu está em pré-venda há apenas algumas semanas, mas já arrecadou mais de US$ 3,8 milhões com a venda de sua moeda meme, o que sinaliza uma forte demanda – um recurso normalmente associado a bons investimentos.

De acordo com a Statista, a inteligência artificial será um mercado de US$ 2,0 trilhões até 2030, contra cerca de US$ 200 bilhões no momento. Simplificando, a plataforma de dados e visualização sugere que a IA não veio apenas para ficar, mas também para crescer rapidamente.

E Shiba Memu é um projeto único que você pode aproveitar para se posicionar e se beneficiar desse crescimento.

Observa-se que é ainda mais atraente investir no Shiba Memu no momento, pois está atualmente precificado em apenas $0,034 na pré-venda – após a qual será listado em importantes exchanges de criptomoedas, o que pode impulsionar ainda mais a demanda e resultar em valorização do preço.

Por outras palavras, investir antecipadamente na SHMU pode ser uma boa forma de obter lucros máximos para o futuro. Shiba Memu também está programado para lançar um painel de IA em breve, de acordo com o White Paper disponível em seu site aqui.

A incerteza política pode impulsionar a procura de SHMU

Por último, meme ou não – Shiba Memu é basicamente uma criptomoeda e, portanto, pode se beneficiar dos ventos favoráveis que podem ajudar o espaço das criptomoedas mais amplo a avançar.

O gerente bilionário de fundos de hedge Paul Tudor Jones disse recentemente que preferia o Bitcoin às ações neste ambiente, já que a maior criptomoeda do mundo tem um histórico de bom desempenho em tempos de incerteza política.

A guerra Israel-Palestina e as preocupações mais amplas de uma recessão que se avizinha, disse ele à CNBC numa entrevista recente, provavelmente tornarão as ações ainda menos atrativas nos próximos meses. Os investidores também podem escolher o Bitcoin para estacionar seu dinheiro no futuro, considerando que a saúde fiscal dos EUA está no seu pior desde a Segunda Guerra Mundial.

Isso é significativo para Shiba Memu, já que o termômetro (BTC) tende a arrastar todo o mercado na direção em que se move. Portanto, se o Bitcoin realmente se recuperar como Paul Tudor Jones espera, a moeda SHMU provavelmente também se beneficiará.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.