O S&P 500 está programado para abrir no verde hoje, depois que o Bureau of Labor Statistics disse que a inflação subiu menos do que o esperado em setembro.

Especialista do JPMorgan permanece otimista em relação ao S&P 500

Em comparação com o ano anterior, os preços ao consumidor subiram 3,7% no mês passado, contra as estimativas do Dow Jones de um aumento de 3,6%. A impressão chega apenas um dia depois de a ata do FOMC ter confirmado que as autoridades esperavam que as taxas permanecessem mais altas por mais tempo.

Ainda assim, Elyse Ausenbaugh, do JPMorgan, espera que o índice de referência volte ao seu máximo histórico em meados de 2024. No “ Squawk Box ” da CNBC, ela disse hoje:

Ainda estamos incentivando as pessoas a trabalharem os músculos novamente e começarem a aumentar a exposição a ações.

No mês, os preços ao consumidor subiram 0,4% na quinta-feira, contra um aumento de 0,3% esperado.

Ausenbaugh compartilha sua opinião sobre a guerra Israel-Palestina

Excluindo alimentos e energia, o chamado índice central de preços ao consumidor (IPC) registou um aumento de 4,1% no ano e de 0,3% no mês – exactamente em linha com as previsões dos economistas.

Ausenbaugh atribuiu grande parte da recente retração do S&P 500 a um forte aumento nos rendimentos que tornou as ações menos atraentes, por assim dizer. Mas agora que as avaliações caíram um pouco, ela recomenda novamente a construção de posições em ações.

O especialista do JPMorgan também está convencido de que é pouco provável que a guerra em curso em Israel tenha um impacto sustentado na economia dos EUA.

O índice de referência S&P 500 está atualmente em queda de cerca de 5,0% em relação ao seu máximo acumulado no ano. Na quinta-feira, a Administração da Previdência Social anunciou um aumento de 3,2% no ajuste do custo de vida para o próximo ano, contra um recorde de 8,7% em 2023.