MOAT: Este fundo estilo Warren Buffett supera constantemente o SPY ETF

O preço das ações do ETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) recuou nos últimos meses, à medida que as preocupações com o mercado continuavam. As ações do fundo recuaram para um mínimo de US$ 75 na sexta-feira, abaixo do máximo acumulado no ano de US$ 84. Está pairando perto do nível mais baixo desde junho.

ETF estilo Warren Buffett

Na sexta-feira, escrevi sobre o ETF Pacer US Cash Cows 100 (COWZ), um fundo formado por empresas de qualidade que Warren Buffett adoraria. O fundo concentra-se em empresas com um longo histórico de crescimento dos seus fluxos de caixa livres (FCF).

O VanEck Morningstar Wide Moat é outro ETF que acredito que Warren Buffett adoraria. Por um lado, concentra-se em empresas com um fosso em seus setores. Buffett há muito defende empresas que tenham uma ampla vantagem competitiva em relação aos seus pares.

O ETF MOAT rastreia o índice Morningstar Wide Moat Focus, que rastreia 51 empresas. Alguns dos principais constituintes são empresas como Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE e Marketaxess Holdings.

Uma olhada em todas essas empresas mostra que elas têm uma enorme vantagem competitiva. A Alphabet é o maior mecanismo de busca do mundo, enquanto a Gilead tem uma forte participação de mercado na divisão de oncologia.

A Intercontinental Exchange (ICE) administra as bolsas mais populares do mundo, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York. A Salesforce é a maior empresa de CRM, enquanto a Veeva Systems fornece soluções de software para o setor de saúde. Outras empresas como TransUnion, Ecolab e Equifax também têm um fosso forte.

MOAT tem um longo histórico de desempenho superior ao (SPY). Os dados mostram que o fundo com classificação cinco estrelas teve um desempenho melhor do que o fundo desde o início. O seu retorno médio anual nos últimos cinco anos é de 12,7%, enquanto o S&P 500 aumentou cerca de 10,2%. Teve retornos anuais de aproximadamente 13,6%, superiores aos 12,64% do S&P 500.

Previsão do preço das ações MOAT ETF

O único risco de investir no MOAT neste momento é que os técnicos não o apoiam. A minha opinião é que os investidores deveriam aceitar esta fraqueza, possivelmente utilizando a abordagem do custo médio do dólar (DCA).

O gráfico diário mostra que o ETF MOAT tem apresentado forte tendência de queda nos últimos meses. Ele cruzou o nível de retração de Fibonacci de 23,6% e moveu-se abaixo da média móvel de Arnaud Legoux de 50 e 200 dias (ALMA).

O fundo caiu abaixo do suporte principal de US$ 76,55, o ponto mais alto em 2 de fevereiro. Portanto, a perspectiva de curto prazo para o fundo é de baixa, com o próximo nível a observar sendo de US$ 70,30.