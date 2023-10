Lido descontinua o staking de Solana após votação do DAO

Lido Finance, um protocolo descentralizado líder de apostas líquidas com mais de US$ 14 bilhões em valor total bloqueado (TVL), anunciou o encerramento dos serviços de apostas para Solana (SOL). A expansão do Lido no ecossistema de prova de aposta foi anunciada pela primeira vez para Solana em maio de 2021.

Lido no pôr do sol de Solana

Especificamente, o staking de SOL no Lido foi oficialmente fechado para novos usuários. Enquanto isso, os detentores de Lido Staked SOL (stSOL) continuarão a ganhar recompensas de aposta durante o período de encerramento faseado. Lido em Solana também suportará o desempacotamento de stSOL via frontend do protocolo até 4 de fevereiro de 2024, quando o serviço só estará acessível via Interface de Linha de Comando (CLI).

A mudança ocorre depois que uma votação da comunidade adotou uma proposta da equipe de desenvolvedores do Lido on Solana, afirmou um anúncio no blog. A equipe do Lido escreveu :

“O encerramento do Lido em Solana ocorre depois que uma proposta foi apresentada ao Lido DAO pelo P2P Validator (a equipe de desenvolvimento do Lido em Solana), descrevendo as conquistas, desafios e perspectivas futuras do Lido em Solana.”

A proposta do Validador P2P previa dois cenários para o projeto – ou continuar o Lido em Solana, mas “com apoio financeiro do Lido DAO”, ou encerrar o suporte. A comunidade Lido DAO votou pelo encerramento das operações de staking em Solana, conforme indicado no anúncio.

“Embora esta decisão tenha sido difícil face aos numerosos relacionamentos fortes em todo o ecossistema Solana, foi considerada uma necessidade para o sucesso contínuo do ecossistema mais amplo do protocolo Lido”, acrescentaram.

De acordo com a equipe P2P, configurar e operar o serviço Lido on Solana custou aproximadamente US$ 700.000. No entanto, as condições desafiadoras do mercado e outros fatores resultaram em perdas de mais de US$ 480.000. Para continuar, seria necessário um contributo financeiro significativo do DAO, que foi o que a comunidade votou contra com quase 93% dos tokens LDO (65 milhões de 70,1 milhões).

Dados do DeFiLlama mostraram que o valor total bloqueado (TVL) do SOL no Lido era de cerca de US$ 55,8 milhões na terça-feira, 17 de outubro. Isso representou apenas 0,39% do Lido TVL e representa um declínio significativo em relação aos máximos de US$ 440 milhões registrados em abril do ano passado.