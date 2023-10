BLUR dispara após proposta do DAO para ativar troca de taxas

O preço do Blur (BLUR) subiu verticalmente na quarta-feira, o token nativo do mercado NFT Blur subiu mais de 35% em 24 horas para ultrapassar as principais criptomoedas em valor de mercado. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do BLUR era de US$ 0,228, seu nível mais alto desde agosto.

Por que o BLUR está aumentando?

Embora os ganhos tenham ocorrido em meio a um ligeiro aumento no sentimento geral de criptografia, é provável que outro fator tenha desencadeado o desempenho superior do token relacionado ao NFT. Em 13 de outubro, o Blur anunciou que a empresa de investimentos Arca havia apresentado uma proposta de melhoria que buscava ativar a mudança de taxas do mercado Blur. Intitulada “Blur Fee Switch Discussion”, a proposta destacava a adição de uma taxa básica de negociação de 1% para o mercado.

De acordo com a atualização, a plataforma usaria as taxas cobradas “para recomprar e queimar sistematicamente o BLUR diariamente”.

Sasha Fleyshman, gerente de portfólio da Arca, observou que a proposta buscava aumentar a utilidade do BLUR. O plano é incentivar os detentores de BLUR.

We are proposing a two-tiered solution to add utility to $BLUR. First, we are proposing a 1% base trading fee for the Blur marketplace. These fees will be used to systematically buy back and burn the $BLUR token. We propose that this process occur daily.



— Sasha Fleyshman (@ArcaChemist) October 12, 2023

Com a segunda temporada do mecanismo de recompensa de lançamento aéreo BLUR da plataforma disponível até 20 de novembro, a mudança de taxa no Blur incentivará os usuários e fará com que os criadores ganhem royalties mais altos. A proposta é vista como um impulso à tokenomia da plataforma NFT, com os usuários incentivados a guardar em vez de vender.

A proposta terá um período de discussão de 7 dias antes de uma votação sobre governança.

Preço do desfoque – o que vem a seguir?

O Blur desistiu de alguns dos ganhos observados nas últimas horas e pode contar com o suporte no nível de preço chave de US$ 0,20 para evitar novas perdas. Isso significa que um novo teste da alta intradiária de US$ 0,255 registrada na exchange cripto Coinbase pode ser crítico para a perspectiva imediata de preços. O gráfico de 4 horas apresenta os indicadores RSI e MACD, sugerindo que os touros estão em vantagem.

Blur price on 4-hour chart. Source: TradingView

No entanto, o RSI está estendido no território de sobrecompra. Se a resistência se mantiver e o par BLUR/USD buscar suporte mais baixo, um rompimento para US$ 0,180 pode permitir que os vendedores atinjam US$ 0,160. O quadro negativo poderá ser reforçado pelo aumento da contabilização de lucros.

