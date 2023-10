Eli Lilly está comprando outra empresa europeia de câncer, Mablink Bioscience

Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) está comprando a Mablink Bioscience – uma empresa francesa de biotecnologia que se concentra principalmente na próxima geração de conjugados anticorpo-medicamento para o câncer.

É a segunda empresa de câncer que Lilly compra este mês

Claramente, a gigante farmacêutica está empenhada em expandir a sua presença na oncologia.

No início deste mês, foi relatado que a Lilly estava disposta a gastar US$ 1,4 bilhão para adquirir a Point Biopharma Global Inc – uma empresa sediada em Pittsburgh que também está comprometida com o tratamento do câncer.

Ao todo, a empresa listada em Nova Iorque já fez pelo menos seis aquisições este ano, incluindo a Emergence Therapeutics com a qual a Mablink Bioscience fez parceria em 2021.

O foco em medicamentos para obesidade nos últimos meses elevou o valor de mercado da Eli Lilly & Co para perto de US$ 600 bilhões, o que a torna a empresa farmacêutica mais valiosa dos Estados Unidos.

Eli Lilly divulgará seus lucros do terceiro trimestre no início de novembro

A aquisição da Mablink foi relatada pela primeira vez ontem à noite pela Endpoints News, que citou Dan Skovronsky – Diretor Científico da Eli Lilly & Co.

O que a gigante com sede em Indiana está pagando para comprar a Mablink Bioscience, que relatou dados pré-clínicos do MBK-103 em abril, permanece desconhecido. A empresa francesa planeia empurrar o seu principal candidato ADC para o primeiro ensaio em humanos em 2024.

As notícias do mercado de ações chegam apenas algumas semanas antes da Lilly divulgar seus resultados do terceiro trimestre. O consenso é que ela ganhará 70 centavos por ação neste trimestre, contra US$ 1,98 por ação um ano atrás.

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” nesta grande ação farmacêutica, que já quase duplicou nos últimos oito meses.

