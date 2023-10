As criptomoedas dispararam na segunda-feira, quando o preço do Bitcoin chegou a perto de US$ 28.000 novamente, com o valor total do mercado de criptomoedas subindo mais de 2%, para mais de US$ 1,11 trilhão. O que a última pressão de compra que fez as criptomoedas mudarem de cor nas últimas 24 horas antecipa para Shiba Memu (SHMU)?

A SEC não recorreu da decisão da Grayscale – o que isso significa?

O Bitcoin subiu mais de 3% na manhã de segunda-feira, sendo negociado a máximos de US$ 27.958 nas principais exchanges de criptomoedas. A mudança deixa o BTC de olho em uma quebra acima de US$ 28 mil e possivelmente um novo teste da recente área de oferta em torno de US$ 28.600.

Essa imagem técnica parece provável, já que o mercado pondera o que acontecerá a seguir com o ETF de Bitcoin após o prazo para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) recorrer da decisão de um tribunal dos EUA sobre a tentativa da Grayscale de converter seu fundo Bitcoin Trust em um ETF à vista. A reação imediata é semelhante ao que ocorreu no final de agosto, quando o tribunal do Circuito de DC anulou a negação da SEC à proposta de conversão do GBTC em ETF de BTC, fazendo o preço do ativo de referência das criptomoedas subir acentuadamente.

Embora o ambiente macro mais amplo possa impactar os preços no curto prazo, a questão de “quando teremos um ETF de Bitcoin” está atraindo sentimentos positivos em toda a indústria. Enquanto isso, o desconto da Grayscale atingiu seu nível mais estreito desde dezembro de 2021. A lacuna de desconto, que começou a diminuir acentuadamente no início do ano, diminuiu ainda mais depois que a empresa teria notado que sua equipe de ETF estava “operacionalmente pronta” para converter GBTC para um ETF Bitcoin.

A situação geral é que especialistas em ETF e analistas de mercado estão considerando a possibilidade de aprovação de um primeiro ETF de Bitcoin para o mercado dos EUA no início do próximo ano. Analistas da Bloomberg atribuíram a essa possibilidade uma chance de 90%, e muitos a veem como um catalisador que pode coincidir com o próximo halving para impulsionar as criptomoedas para um mercado altista.

Será que essa perspectiva para Bitcoin, Ethereum e até mesmo a principal moeda meme Dogecoin provavelmente elevará o Shiba Memu? Compreender a proposta de valor do novo memecoin pode ser a chave para os investidores escolherem uma joia em potencial na multidão.

O que é Shiba Memu?

Shiba Memu é um novo projeto de criptomoeda dentro da memeesfera. Mas, diferentemente da moeda meme normal, este projeto busca trazer mais utilidade para a comunidade por meio de uma integração única de blockchain e inteligência artificial.

O uso de IA por Shiba Memu visa turbinar os esforços de marketing do meme, com a utilidade adicional do token SHMU resultando em um ecossistema robusto que se transformará em grande parte em uma máquina de marketing eficiente.

O painel de IA do projeto permitirá que os titulares de SHMU interajam e forneçam feedback e sugestões, com os usuários tendo a chance de ganhar tokens por sugestões incorporadas. Os detentores também podem realizar o staking do SHMU, enquanto a promessa de utilidade adicional se estende aos marcos do roteiro, como jogos play-to-earn e NFTs.

Por que o enorme interesse em Shiba Memu?

Em termos simples, se as condições do mercado, baseadas em possíveis notícias sobre ETFs e no halving do Bitcoin, se alinharem para um mercado altista, comprar Shiba Memu durante a pré-venda pode se revelar uma excelente decisão.

Conforme observado acima, a abordagem única para o desenvolvimento de projetos e a inclusão de recursos essenciais de utilidade pública posicionaram Shiba Memu como um dos principais novos projetos para 2023.

Projetos como Dogecoin, Shiba Inu e Pepe têm ganhado grande tração, atingindo novos patamares de preço em meio à crescente adesão da comunidade. No entanto, como tem sido observado nos últimos meses, a maior parte da empolgação que impulsiona o sentimento tem vindo do poder dos influenciadores, em vez da real utilidade dos tokens. Portanto, quando olhamos além da empolgação, tudo parece estagnado.

Em vez de depender de eventos irregulares, Shiba Memu busca infundir a funcionalidade alimentada por IA desde o início. Em vez de um crescimento efêmero, o projeto pretende ser gradual e autossuficiente. É provavelmente a razão pela qual os investidores que desejam operar comprados em um novo projeto estão adotando amplamente a pré-venda do SHMU.

Atualmente, o projeto arrecadou mais de US$ 3,8 milhões, sendo este marco alcançado potencialmente devido à enorme pechincha que a pré-venda poderia oferecer. Os investidores também sabem que o token pode explodir quando eventualmente for lançado nas exchanges e o posicionamento a preços atuais pode ser uma oportunidade a não perder.

