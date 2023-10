As regulamentações de criptomoedas estão acompanhando o setor de ativos digitais após prolongada incerteza. As mais recentes são as novas regras de compartilhamento de dados fiscais de criptomoedas, que as autoridades da União Europeia concordaram na terça-feira. Isso ocorre mesmo enquanto os criptoativos continuam a crescer, com os investidores investindo no setor. Shiba Memu (SHMU), uma criptomoeda meme emergente, é uma delas. Desde a abertura da pré-venda, os investidores compraram mais de US$ 3,9 milhões em SHMU. Mas como é que as regulamentações emergentes mudam o cenário de investimento?

A nova partilha de dados de criptomoedas da União Europeia visa aumentar a conformidade fiscal

Copy link to section

A Oitava Diretiva sobre Cooperação Administrativa (DAC8) da União Europeia estabelece novas regras com o objetivo de melhorar a conformidade das criptomoedas. As regras obrigam as entidades de criptomoedas a compartilhar informações sobre as holdings de criptomoedas dos clientes. Os dados são automaticamente reportados às autoridades fiscais.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O DAC8, destinado a ser oficialmente registrado na Jornada Oficial da UE, entrará em vigor 20 dias após a sua publicação. Os membros da UE propuseram as regras no ano passado para fechar brechas que poderiam permitir a saída de ativos potenciais usando ativos digitais.

As regras abrangem várias criptomoedas, como stablecoins, tokens financeiros descentralizados e tokens não fungíveis. Os retornos de produtos cripto, como staking, também são cobertos.

A UE afirma que as novas regras complementam o seu marco regulatório de mercados de ativos criptográficos (MiCA). As novas regras também se aplicam a entidades financeiras no que diz respeito a dinheiro eletrónico e CBDCs.

Regulamentação cripto e Shiba Memu

Copy link to section

É claro que a regulamentação é um desenvolvimento inevitável da criptomoeda, com as regras da UE sublinhando a tendência. No entanto, esta foi uma nota bem-vinda, uma vez que o setor denunciou durante muito tempo a falta de certeza.

Um ponto positivo para a regulamentação das criptomoedas é o aumento da demanda por projetos valiosos e de alta utilidade. O benefício será alcançado à medida que os regulamentos libertem o setor de práticas ilícitas, aumentando a confiança do mercado. Como resultado, projetos criptográficos de qualidade prosperarão.

Shiba Memu se destaca como um projeto cripto meme sustentável. O projeto aproveita o poder da IA para se autopromover. Para muitos amantes de memes, isso é bem-vindo. O cenário dos memes carece desse tipo de projeto, muitas vezes dependendo de menções de influenciadores para ganhar força.

Com a IA, Shiba Memu aprende o tempo todo, tornando-se inteligente e poderoso. Como tal, a equipe espera que Shiba Memu aproveite o frenesi dos memes e se torne popular. Isso permitirá que o token ofereça alto ROI aos investidores.

Shiba Memu é um bom investimento?

Copy link to section

Shiba Memu deriva sua utilidade da IA, tornando-o atraente para investidores de valor. Ao contrário de seus pares memes, que perdem força quando o entusiasmo existente diminui, o Shiba Memu pode se reinventar. O recurso permite que Shiba Memu ganhe valor e sobreviva aos temores de insustentabilidade dos investidores.

Os primeiros apoiadores do Shiba Memu também contam com os elementos sociais do projeto. Shiba Memu apresenta um painel de IA para interagir com sua comunidade. Os usuários fazem perguntas e recebem feedback. Eles também podem usar o painel para aprender sobre as últimas tendências em publicidade criativa. O envolvimento social ajuda o projeto a manter o entusiasmo e aumentar o valor.

Shiba Memu também possui um programa de staking. O produto permite que os investidores ganhem e ao mesmo tempo contribuam para o crescimento da plataforma. O staking também desbloqueia liquidez para SHMU, permitindo que o token sustente ganhos.

Com o tempo, espera-se que Shiba Memu ganhe força e aumente de valor. Os primeiros investidores já foram tratados com uma vibração de meme à medida que o token aumenta diariamente às 18h GMT. A partir de um preço inicial de US$ 0,011125, Shiba Memu agora está avaliado em US$ 0,034750. O preço é três vezes maior que a oferta inicial, gerando enormes ganhos para os investidores.

Você deveria investir no Shiba Memu esta semana?

Copy link to section

A pré-venda de Shiba Memu está chegando ao fim, faltando apenas 13 dias. Assim que a pré-venda terminar, os investidores esperarão para comprar o token nas exchanges. Investir hoje faz sentido, pois você obtém tokens de baixo preço com retorno potencial de até 10 vezes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.