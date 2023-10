Lido (LDO) encerra seu projeto no Polygon, cita diversas questões ecossistêmicas

A comunidade Lido (LDO) propôs encerrar o projeto Lido on Polygon. A proposta destacou várias questões, incluindo o roteiro pouco claro do Polygon, problemas técnicos recentes e a ausência de muitos provedores de staking, que desencadearam esta decisão.

Enquanto isso, a última proposta da comunidade Lido surge depois que o projeto descontinuou o staking de Solana.

The Lido community released a proposal to terminate the Lido project on Polygon, citing reasons including recent technical issues; uncertainty Polygon roadmap; no other staking providers on Polygon; it is recommended to focus on a native ETH liquid staking provider.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 19, 2023

Embora o Lido tenha um valor total impressionante de US$ 86 milhões bloqueado no Polygon, a receita anual do primeiro de US$ 116.863 é muito distante. Além disso, o Lido compensou a Shard Labs com enormes moedas LDO no ano passado, levantando preocupações sobre o caro modelo de compensação do Polygon.

“Nos últimos 12 meses, Lido gastou pelo menos 2.138.000 LDO (US$ 3.421.600) para chegar a um estado de ganhar US$ 166.683 por ano. Não sou um membro ativo do DAO, mas simplesmente um detentor de bolsa e esse ROI é um desperdício de incentivos LDO/stETH.”

Além disso, a última atualização técnica do Lido no Polygon introduziu problemas que forçaram o projeto a suspender as retiradas por quase um mês. Embora não tenha visto um FUD massivo, ameaçou a reputação da empresa bilionária.

Algumas razões por trás das preocupações do Lido incluem o roteiro incerto do Polygon, a intensa concorrência e a ausência de provedores de staking no ecossistema MATIC. Além disso, o Stader Labs executou um corte de 75% em seus incentivos no Polygon.

Nesse contexto, o Lido pode optar por um provedor de piquetagem Ether nativo para aliviar alguns problemas relacionados ao Polygon.

LDO price

LDO 24hr chart on Coinmarketcap

No entanto, a maioria dos investidores parece insatisfeita com o encerramento do Lido no Polygon. Por exemplo, o preço do alt caiu 3% no último dia para explorar um mínimo de US$ 1,48. Além disso, o volume de negociação da LDO aumentou apenas 6% nas últimas 24 horas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.