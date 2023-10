Binance continua prejudicando o valor de mercado do BUSD ao encerrar produtos e serviços relacionados

Na sexta-feira, a principal bolsa de criptomoedas, Binance, confirmou planos para remover mais pools de liquidez em seu Liquid Swap. A trading removerá pares BUSD, incluindo Bitcoin, Cardano e Solana, em 27 de outubro de 2023 às 04:00 (UTC).

Binance announced on its official site on the 20th that it would remove 17 liquidity pools, including BTC/BUSD, from its affiliated liquidity mining pools from 13:00 on October 27, Korean time. The liquidity pools subject to deletion are ADA/BUSD, BNB/BUSD, BTC/BUSD, BUSD/DAI,… — BitcoinWorld Media (@ItsBitcoinWorld) October 20, 2023

De acordo com o anúncio, “os usuários que detêm posições nos pools de liquidez acima receberão automaticamente seus ativos depositados em suas carteiras Spot às 04:20 do dia 27/10/2023 (UTC)”.

Enquanto isso, o último movimento da Binance continua a prejudicar o suporte do BUSD. A empresa de CZ tem encerrado serviços e produtos relacionados à Binance USD recentemente. Isso fez com que o valor de mercado da stablecoin caísse de US$ 22,50 bilhões para US$ 2 bilhões em 2023.

Source-Coinmarketcap

A Binance continua a remover pares da Binance USD enquanto analisa seus pools de liquidez. A exchange removeu ativos como FTM/BUSD, OP/BUSD e MANA/BUSD na semana passada.

A exchange cripto revisa seus pools de liquidez periodicamente para reduzir a derrapagem, oferecer as melhores taxas de transação e concentrar a liquidez.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.