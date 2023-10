Solana (SOL) esteve recentemente no centro das atenções por sua resiliência e potencial aumento de preços em meio às inúmeras menções no julgamento da FTX em andamento e ao surgimento de novas altcoins como Shiba Memu.

Com um grande foco em fornecer as atualizações e insights mais recentes, este artigo investiga os principais desenvolvimentos no ecossistema Solana e na previsão de preços de Solana (SOL) em meio a tudo isso.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Solana no centro das atenções no julgamento da FTX

Copy link to section

Solana, uma rede blockchain conhecida por seus recursos de alta velocidade e alto desempenho, tem sido um tema quente de conversa no julgamento da FTX em andamento. O julgamento, que atraiu atenção significativa na comunidade de criptomoedas, gira em torno do colapso da exchange FTX no ano passado.

A FTX foi uma grande defensora de Solana e sua queda causou ondas de choque no mercado. Na época, o portfólio da FTX dentro do ecossistema DeFi de Solana valia quase US$ 1 bilhão, levando a uma perda de confiança na criptomoeda. Os céticos questionaram o futuro de Solana e circularam previsões de uma queda de preço para até US$ 14.

No entanto, Solana demonstrou uma resiliência notável face a estes desafios. Embora o seu preço tenha caído temporariamente, desde então registou uma forte recuperação. Atualmente negociado acima de US$ 24, SOL desafiou as probabilidades e está mais uma vez em uma trajetória ascendente.

O retorno do preço de Solana

Copy link to section

Num mercado conhecido pela sua volatilidade, a capacidade de Solana de resistir à tempestade não passou despercebida.

O ressurgimento dos preços de Solana foi consistente ao longo de 2023, embora não tenha ocorrido sem reveses consideráveis. Ela subiu constantemente, exibindo uma força inabalável.

Um fator significativo que contribui para esse retorno é a capacidade do projeto de adaptar, melhorar e lançar atualizações e novos produtos de forma consistente. O recente sentimento de alta no mercado de criptomoedas também desempenhou um papel no ressurgimento de Solana.

Um aumento de preços de mais de 45% em relação aos mínimos de setembro, abaixo de US$ 17,50, impulsionou a capitalização de mercado de Solana de volta para acima de US$ 10 bilhões.

Previsão de preços da Solana

Copy link to section

Em meio às discussões em torno do desempenho de Solana, a pergunta que muitos investidores fazem é: “O que vem a seguir para Solana ?” Analistas e entusiastas têm monitorado de perto os movimentos dos preços da criptomoeda e as previsões são variadas.

Embora seja um desafio fazer previsões precisas de preços no mercado de criptomoedas, desenvolvimentos recentes e análises técnicas oferecem alguns insights. A capacidade de Solana de manter seu nível de preço atual acima de US$ 25 é considerada um marco importante.

Uma violação sustentada da resistência na faixa de US$ 24-25 poderia abrir a porta para um rápido aumento em direção a uma alta anual acima de US$ 32. Isso poderia potencialmente resultar em ganhos de aproximadamente 27%.

Indicadores técnicos, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD), forneceram sinais de compra no gráfico diário, reforçando a perspectiva otimista. Além disso, um padrão de “cruz dourada”, no qual uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, sugere que os compradores estão no controle.

Solana (SOL) price chart

No entanto, um fechamento diário acima de US$ 25 é crucial para confirmar o próximo movimento de alta.

Pelo contrário, se Solana cair abaixo deste nível por um período prolongado, poderá desencadear uma liquidação de volta para cerca de $20.

Esta previsão de preço reflete o otimismo em torno do potencial de Solana, mas também destaca a necessidade de monitoramento cauteloso e gestão de risco no volátil mercado de criptomoedas.

Um próximo meme rivalizando com Solana

Copy link to section

Em meio às discussões sobre Solana, o espaço das criptomoedas testemunhou o surgimento de novas altcoins com características únicas. Uma dessas altcoins é Shiba Memu (SHMU). Shiba Memu se destaca como um token meme com recursos de marketing autossuficientes alimentados por tecnologia de IA.

Ao contrário dos tokens meme tradicionais que dependem de esforços de marketing humano, o Shiba Memu foi projetado para criar suas estratégias de marketing, escrever suas relações públicas e promover-se em fóruns e redes sociais relevantes. Sua tecnologia de IA permite gerar uma abundância de conteúdo de marketing, que é publicado em várias plataformas.

A tecnologia de IA do Shiba Memu também permite interagir diretamente com os usuários. Um painel fácil de usar facilita as interações com a IA, oferecendo oportunidades para feedback, sugestões e perguntas. Esta abordagem inovadora visa diferenciar o Shiba Memu de outros tokens meme no mercado.

Pré-venda contínua de Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu está atualmente no meio de uma pré-venda em andamento.

A pré-venda do Shiba Memu oferece uma oportunidade para os primeiros investidores participarem deste projeto único. De acordo com os dados mais recentes, 1 SHMU custa 0,035200 USDT, com o próximo preço definido em 0,035425 USDT. Os dólares arrecadados na pré-venda já ultrapassaram US$ 3,9 milhões, refletindo o crescente interesse no projeto.

Tanto a resiliência de Solana como a abordagem inovadora de Shiba Memu estão a atrair atenção. Investidores e entusiastas estão acompanhando de perto os movimentos de preços e desenvolvimentos nesses projetos, e a comunidade criptográfica antecipa ansiosamente o que o futuro reserva para Solana e altcoins emergentes como Shiba Memu.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.